Aborto: No hubo dictamen del proyecto con cambios pero se votará el 8 de agosto

El senado de la Nación debatirá el próximo 8 de agosto el proyecto de ley que impulsa la despenalización y legalización del aborto. Este miércoles, en el plenario de comisiones, los senadores a favor del aborto no lograron emitir un dictamen con modificaciones y la semana será tratado el proyecto original que fue aprobado en la Cámara de Diputados.El plenario de comisiones del Senado que discutió la legalización del aborto no contó hoy con un dictamen de mayoría debido a la falta de acuerdo sobre el reglamento entre los senadores a favor y en contra de la iniciativa.Los senadores que respaldan la legalización presentaron en el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales un dictamen con cambios a la iniciativa aprobada por Diputados y reunieron 26 firmas, mientras que quienes rechazan la iniciativa no presentaron ninguno.En este contexto, se produjo una discusión reglamentaria y el presidente del plenario, el radical Mario Fiad (que pertenece al espacio que se opone a la legalización) señaló que se requerían como mínimo 27 firmas y por lo tanto no había dictamen.La discusión se saldará el 8 de agosto, cuando los senadores decidan por votación cuál es la interpretación correcta del reglamento y, en caso de que se decida que el dictamen no es válido, se votará el proyecto tal y como vino de Diputados.Después de dos horas de discusiones reglamentarias, los senadores a favor del aborto no lograron juntar la cantidad de firmas necesarias y perdieron terreno en la discusión del próximo miércoles.Un dictamen con modificaciones les hubiese permitido obtener el respaldo de un grupo de legisladores que habían anticipado que solo acompañarían el proyecto si había cambios con respecto al original.El próximo miércoles los senadores volverán a discutir el reglamento y votarán si, finalmente, se habilita o no el dictamen con modificaciones. En primera instancia se votaría el proyecto original. En segundo término se votaría, en el debate en particular, las modificaciones artículo por artículo. Si son aceptadas, la iniciativa regresaría a la Cámara baja.