AMET pedirá al gobierno "reuniones técnicas" para discutir inflación y salario

Los docentes técnicos también solicitarán al Gobierno reabrir la paritaria. "Respetando el acuerdo paritario, vamos a hacer una presentación formal a Economía para ver si está la posibilidad de hacer reuniones técnicas dentro de lo que fijaba la paritaria para el mes de septiembre, teniendo en cuenta que la inflación ya se acerca al 19 por ciento. Queremos comenzar con algunas reuniones de tipo técnico para ir viendo de qué manera el Gobierno va a prever el tema de la inflación desde septiembre", contó Andrés Besel.



Esa fue la primera determinación que tomaron este lunes los docentes técnicos reunidos en congreso sindical de AMET en Paraná. El sector se anticipa con este pedido para "planificar las acciones gremiales" en base a una futura propuesta que les permita "no perder poder adquisitivo".



El pedido de AMET se suma al que más temprano hizo Agmer. En ese sentido el Gobernador dijo que iba a convocarlos "cuando la situación lo amerite".



"La situación ya está. En nuestro caso el acuerdo era que llegado el 19 por ciento desde agosto que se cobra la última etapa, íbamos a volvernos a sentar para ver las previsiones de septiembre, octubre y noviembre. Es nuestra intención que se cumpla el acuerdo paritario, nada más", señaló Besel. El alcance de los títulos y la resolución 100 El congreso de AMET analizó también la situación planteada con la competencia de los títulos a partir de la resolución 100 del CGE: "Vamos a hacer el planteo ante el Consejo para que se habilite una comisión específica, especialmente para los títulos que tienen habilitaciones o responsabilidades civiles, como los técnicos electrónicos, civiles, agropecuarios, cuyos títulos tienen reconocimiento a través de los colegios profesionales que los matriculan. Se llama competencia de título y estamos preocupados por el desarrollo y cómo se está llevando adelante el trabajo en comisiones", observó el dirigente.



Adelantó además que el sector "pretende tener una audiencia con la profesora Marta Landó para ver cuáles son sus planes y objetivos respecto a educación técnica profesional, visto que está el espacio pero no encontramos las respuestas", se quejó. Y acotó que es intención de la entidad gremial "que cuando se hable de competencia técnica profesional no sólo se involucre a los docentes sino también a los colegios técnicos y maestros mayores de obras que son la gente que matrícula para que ese título pueda tener movilidad por todo el país.