Bordet destacó la voluntad de docentes entrerrianos de "trabajar en conjunto"

Alcance de la propuesta

Instituciones educativas destacadas a nivel provincial

Tras recibir un informe de los trabajos que se desarrollaron, el gobernador Gustavo Bordet destacó la voluntad y el compromiso de los docentes de trabajar en conjunto para resolver problemas tales como bullying, abusos, intolerancia con la diversidad sexual o violencia familiar, que se presentan en las aulas."No en todas las provincias ocurre que masivamente se concurra a una convocatoria de este tipo. Lo reconocemos y lo expresamos a través de un apoyo mutuo. Tenemos el desafío de trabajar en conjunto", dijo el mandatario."Hay situaciones que se presentan cotidianamente y que antes no eran percibidas. Eran temas tabú de los cuales no se hablaba y, lo que es peor, a veces eran socialmente aceptadas", afirmó Bordet."Lo que estamos haciendo desde el Estado con estas capacitaciones es encontrar -a través de la discusión, del debate, la interacción entre los distintos estamentos (porque esto no es solamente un problema educativo, esto es un problema social, de salud, a veces judicial)- la articulación entre todos los sectores y fundamentalmente dotar a los docentes de las herramientas necesarias para poder solucionar un conflicto de esta naturaleza cuando se presenta en el aula".Este viernes, se realizó el cierre de las jornadas que se desarrollaron el 21, 22 y 23 de febrero en tres sedes, Paraná, Concordia y Gualeguaychú, Una instancia de formación en políticas educativas para la inclusión y situaciones complejas de la vida escolar, destinada a docentes de toda la provincia, en la que ocho instituciones fueron distinguidas por sus propuestas.En la oportunidad, se desarrolló la disertación sobre La supervisión o el arte del equilibrio, a cargo del especialista Bernardo Blejmar, el balance y la entrega de certificados.En ese sentido, la presidenta del CGE, Marta Landó, destacó el compromiso de los docentes que participaron de las Jornadas, y dijo: "Hoy estamos aquí para darle cierre a las Jornadas de capacitación en educación que comenzaron en el mes de febrero, a las que asistieron más de 5.000 docentes, y que luego trabajaron en todas las instituciones educativas con el aporte de más de 12.000 docentes con trabajos prácticos, los cuales fueron seleccionados por los supervisores, es decir se ha dado una amplia intervención y difusión"."Realmente es una jornada para celebrar, porque estas Jornadas formaron parte de una instancia de formación en políticas educativas para la inclusión y situaciones complejas de la vida escolar; y han llegado a la mayor parte de nuestros docentes de la provincia de Entre Ríos", remarcó la titular de la cartera educativa, Marta Landó.Dichas jornadas alcanzaron a 12.975 docentes, involucrando a 1760 instituciones educativas de toda la provincia, y de la cual resultaron 1.573 trabajos institucionales presentados.En ese sentido, del total de escuelas participantes de las Jornadas Regionales de Educación, los Equipos de Supervisión y Referentes Departamentales destacaron a 127 instituciones.Mientras que las direcciones de los Niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Superior y de Gestión Privada; y Modalidades de Educación Especial, Jóvenes y Adultos, y de Educación Técnico Profesional del CGE destacaron a nivel provincial a ocho de esas instituciones.