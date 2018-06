Causa por narcotráfico: "Cambiemos es el más interesado en que se esclarezca"

El concejal de Cambiemos, Emanuel Gainza, se refirió a la situación del edil Pablo Hernández, actualmente detenido en la cárcel de la capital entrerriana en el marco de la investigación por vinculaciones con el narcotráfico."Somos muy respetuosos del trabajo de la Justicia. Estamos en un momento donde el juez Ríos deberá determinar la situación procesal de los imputados, con lo cual desde nuestro punto de vista sería irresponsable tomar alguna determinación previa. Confiamos en la independencia de poderes, en la necesidad de que la investigación siga adelante", dijo aExplicó que la ausencia del concejal está prevista como "la imposibilidad material de poder ejercer el rol de su banca. Sin tener definición procesal sería irresponsable tomar alguna determinación".Por otra parte, Gainza presentó un proyecto para retomar el debate y el proceso para la selección del defensor de los adultos mayores. Señaló que se busca "proteger derechos y articular medidas en conjunto, porque además está prevista la constitución de la mesa de políticas públicas para adultos mayores, en la cual estarán trabajando juntos nación, provincia y municipio", dijo el edil aLa figura del defensor de los adultos mayores fue aprobada en el Concejo. Se presentaron más de 30 candidatos y para seleccionar a uno de ellos se necesitaban 10 votos sobre 15. "Quedaron tres postulantes y alcanzamos nueve votos, por lo que no llegamos a la designación porque no llegamos a los dos tercios", expresó.Por otra parte, el concejal puso de relieve la iniciativa conjunta con su par Luis Díaz, del Frente Renovador para establecer un marco regulatorio para la habilitación y funcionamiento de los vehículos gastronómicos, comúnmente conocidos como Food Trucks, en la capital entrerriana.La iniciativa incluye las normas a cumplimentar para la habilitación de los mismos y el otorgamiento del permiso particular de uso de los espacios públicos."Se busca garantizar que las normas de higiene y seguridad estén acordes a lo establecido por la municipalidad, además de potenciar esta actividad", dijo Gainza a este medio. Pretenden "generar un polo de atracción turística" en torno a esto.