ANSES detalló los montos de aumentos que ya se liquidaron en sus prestaciones

Más de 17,6 millones de personas están recibiendo un aumento del 5,69% en sus prestaciones: se trata de 7 millones de jubilaciones y pensiones, 1,5 millón, Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) y más de 9,1 millones asignaciones por hijo.En este sentido, el haber mínimo jubilatorio pasó de $7660,42 a $8096,30. La PUAM ascendió de $6128,34 a $6477,04.En tanto, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó de $1493 a $1578, favoreciendo en forma directa aproximadamente a 4 millones de niños en 2,2 millones de familias. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevó de $4869 a $5147.También aumentó el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1322 por hijo, para asistir desde el Estado a los trabajadores formales, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Desempleo y la AUH.Las personas mayores de 65 años, sean hombres o mujeres, y que no cobren ningún otro beneficio podrán acceder al monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de carácter vitalicio que otorga la ANSES, que es el equivalente al 80% de la jubilación mínima y se actualiza cuatro veces al año por la Ley de Movilidad.Aquellos que la perciben obtienen también la cobertura y servicios de PAMI y acceden al cobro de las siguientes Asignaciones Familiares: por Hijo, por Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual. Asimismo, tienen la posibilidad de solicitar los créditos ARGENTA.Los titulares pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que les permitan tramitar luego una jubilación ordinaria.A través del número telefónico 130, la ANSES brinda asesoramiento de manera automática todos los días del año, durante las 24 horas, a consultas sobre fecha y lugar de cobro de las prestaciones, estados de expediente, Obra Social o para verificar la identidad de un agente del organismo que visita el domicilio particular de un beneficiario.Por otra parte, cabe recordar que para solicitar una respuesta individual y específica de algún trámite, la persona debe llamar al mismo número, durante los días hábiles, de 7 a 20 horas. La comunicación es gratuita desde teléfonos fijos.Los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social que se realizan en la ANSES son absolutamente gratuitos y no requieren de gestores externos. En los casos que fuese necesario contar con un abogado (como por ejemplo para aceptar la propuesta de Reparación Histórica), los empleados del organismo se lo informarán al ciudadano.Asimismo, tanto para solicitar asesoramiento como para iniciar un trámite se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar , o bien, desde el número 130, gratuito desde teléfonos fijos. De esta manera, las personas concurren a las oficinas de la ANSES en la fecha y hora asignadas y son orientadas específicamente en la gestión de su interés por personal capacitado.Tanto jubilados como pensionados tienen la posibilidad de designar a un apoderado para hacer trámites en las oficinas de la ANSES o cobrar sus haberes previsionales. El representante debe ser mayor de 18 años de edad (si es menor, deberá estar emancipado) y tendrá que registrarse en el sistema de identificación biométrica Mi Huella.El trámite de nombramiento del apoderado debe hacerse presencialmente en cualquier delegación de la ANSES, previa solicitud de turno al teléfono gratuito 130, o bien, desde www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, Turnos, Sacar turno y seleccionar Apoderado. No obstante, si el representante elegido es familiar directo del titular podrá dirigirse de manera espontánea a una oficina del organismo sin turno previo.