IAPV entregó 250 viviendas en Colonia Avellaneda y ya comienzan las mudanzas

Proyectar un futuro mejor

Nuevos créditos hipotecarios y personales

Sueño cumplido

Características

Emotivos testimonios

El sueño de la casa propia se cumplió para 250 familias entrerrianas con la inauguración de las viviendas que se construyeron en Colonia Avellaneda, financiadas por provincia y Nación. Fue en el marco del Programa Federal Techo Digno.Durante el acto de entrega que se desarrolló este miércoles, el senador Aldo Ballestena, a cargo del Poder Ejecutivo, agradeció al intendente de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizzotti por el trabajo mancomunado con el IAPV y el gobierno nacional; a los diputados y senadores de la provincia; y a las 250 familias que "hoy concretan el sueño de tener la casa propia, donde van a poder construir un futuro para sus hijos"."Hoy es un día de alegría y de festejo porque a partir de ahora se van a encontrar con la llave, con la casa propia", manifestó Ballestena, quien se mostró comprometido "para seguir gestionando por los servicios que faltan, y seguir trabajando con el gobierno para que otras familias entrerrianas también tengan la posibilidad de tener su casas propia".Por último agradeció también al director Nacional de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Ramiro Masjuan. "Que el gobierno nacional sepa acompañar al gobernador Gustavo Bordet que, con mucha humildad y responsabilidad, ha logrado ir poniendo a la provincia del lado de los entrerrianos, de los empresarios, de los productores, y darle más oportunidades a las familias entrerrianas, para que se organicen, y que día a día seamos mejor", enfatizó.Por su parte, el titular de IAPV, Marcelo Casaretto manifestó que "la alegría de las familias beneficiadas es la felicidad de este gobierno, al ver la realización de su gente, con la posibilidad de progreso y mejoras para su calidad de vida, con el acceso al techo propio y la posibilidad de poder proyectar un futuro mejor para sus hijos"."A través de la mano tendida del Estado, buscamos cumplir con ese sueño y hacer llegar la solución en materia de vivienda. Donde hay una necesidad hay un derecho y ese es el que tratamos de hacer realidad desde el Estado Provincial para todas las familias entrerrianas", resaltó.Asimismo, Casaretto destacó que "nos encontramos con muchas obras en la provincia con distinto grado de avance y el objetivo que nos trazamos fue terminarlas lo antes posible. Desde diciembre hasta el momento, vamos entregando 1000 viviendas y tenemos previsto en los próximos 90 días, inaugurar otras 500 soluciones habitacionales más", y agregó: "además, tenemos otras 1500 unidades habitacionales, con proyecto de finalización antes de fin de año".El funcionario indicó que "cada beneficiario cuide de ahora en más la casa, porque es un trabajo que se hizo con mucho esfuerzo, que nos permite a todos a seguir mirando hacia el futuro con optimismo" y pidió a los nuevos adjudicatarios que "sean solidarios con otros entrerrianos a través del pago de la cuota y les deseó que disfruten de su nuevo hogar"."Este proyectos requirió un esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno. Ustedes han hecho el esfuerzo con los terrenos y la mutual; entre la provincia y la Nación con la cofinanciación. Y finalmente ese proyecto tan anhelado llegó a su momento culminante con la entrega de las viviendas", enfatizó."Para tratar de tener mayor cantidad de respuestas, el gobernador Gustavo Bordet decidió instrumentar un programa provincial denominado Primero tu Casa con fondos 100 por ciento del gobierno de Entre Ríos", subrayó Casaretto y recordó que se comenzó con las licitaciones de las primeras 500 soluciones habitacionales , que ya se están adjudicando; se licitarán otras 500 en los próximos meses; y se sumaron dos nuevas operatorias: Construcción de vivienda en terreno propio y ampliación de vivienda propia, que días atrás se realizaron los primeros 200 créditos por cada una de ellas.Además, resaltó "la decisión política del gobernador de ejecutar con recursos propios un programa integral que abarque tanto la construcción de viviendas, como así también las ampliaciones o construcciones de viviendas a través del otorgamiento de créditos a particulares"."Esto tiene que ver con la decisión del gobierno de plantear que cada familia pueda acceder a una unidad habitacional porque este programa se focaliza prioritariamente en las familias que no pueden adherirse a los créditos bancarios ni a otro organismo de financiamiento que posibilite el techo propio", admitió el presidente del IAPV.Participaron también del acto la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el senador Raymundo Kisser, y los diputados Esteban Vittor y Ayelen Acosta, entre otras autoridades municipales y del IAPV.José Luis Fernández es jubilado de la provincia y portero. "Hace 37 años que estábamos esperando nuestra casa y es una sensación hermosa poder recibirla hoy, tenemos mucha fe con mi esposa, María Comas" resaltó y comentó que tienen siete hijos y nueve nietos.Marcela y Darío Main, también son adjudicatarios de las viviendas. Luego del acto contaron que hace menos de un año que están esperando por su vivienda. "No caemos aún que se pudo concretar tan rápido y ansiosos de poder ocupar nuestra casa junto a nuestra hija", dijeron.Luego, Paola Benítez expresó: "Por fin llegó el día tan esperado desde hace 16 años. Fue mucha incertidumbre pero por fin se hizo realidad nuestro sueño de tener una casa propia" señaló al tiempo que afirmó: "Tenemos muchas emociones encontradas de mudarnos y empezar a construir recuerdos junto a nuestros tres hijos".Sabrina Zamora, ya cuenta con su vivienda. Al respecto dijo: "No puedo creer todavía que llegara este día. Hasta que esté instalada no voy a caer. Soy sola y espero poder empezar un nuevo camino en mi casa propia".A través de la mutual Modelo, las 250 familias compraron el terreno, y la provincia, a través del IAPV, y la Secretaria de Vivienda de la Nación, financiaron la ejecución de las viviendas.Las mismas fueron construidas de manera no tradicional, en seco, con paneles autoportantes y cuentan con 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. Resultan unas viviendas de características distintas a las tradicionales, con buena aislación térmica.Además, tienen otra particularidad y es que no cuentan con un tanque de reserva de agua elevado, sino que se ha agregado en el fondo de la casa una cisterna con bomba con lo cual les va a mejorar el sistema de agua potable."Estábamos viviendo en San Benito y esto, es un nuevo comienzo para los dos. Las casas están muy lindas y para nosotros que somos gente grande, están muy cómodas", resaltó una mujer que recibió la llave de su vivienda y agregó que "estamos muy felices porque era muy caro el alquiler".Catalina de cuatro años, llegó a Colonia Avellaneda junto a sus padres para conocer su nueva casa y según dijo a Elonce, estaba "muy emocionada". Su madre dijo que "es una alegría muy grande y lo esperábamos hace mucho", afirmó la mujer que se mudarán desde Paraná.Una joven mujer que es la propietaria de la segunda casa entregada en Colonia Avellaneda dijo a Elonce: "era mi sueño, estoy muy emocionada. Es la casa donde va a vivir mi familia", resaltó mientras daba los primeros pasos en su vivienda."Teníamos muchas ganas de tener nuestra propia casa", dijo un hombre. En tanto, su esposa señaló a Elonce: "Es un día que vamos a recordar siempre", afirmó y agregó que "vamos a poner en condiciones la casa y después nos vamos a mudar".Un joven que vivirá en la reluciente casa junto a su madre, contó a Elonce que "es un sueño cumplido. Costó pero ya llegó y estoy muy emocionado", dijo.