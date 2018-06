Jubilados destacaron el fallo que declaró inconstitucional el último aumento

Economía Declararon inconstitucional el último aumento a jubilados

"Ha sido una batalla valerosa para los jubilados", dijo y confirmó que son numerosos los amparos presentados por este tema."Toda ley empieza a regir después que sale en el Boletín Oficial, tiene que ser a futuro no retroactivo y ellos lo aplicaron retroactivo a marzo", contó el dirigente en relación al fallo de la Sala 3 de la Cámara de la Seguridad Social sobre la ley de movilidad con la formula nueva que entró en efecto en diciembre del 2017. La Sala consideró que el aumento en marzo debería haberse calculado según la movilidad de la ley anterior.De quedar el fallo firme y sentar jurisprudencia, "ese 9 por ciento de diferencia lógicamente que le va a venir bien al jubilado, porque con ocho mil pesos por mes no le alcanza para vivir", agregó. A su vez, destacó que "se la jueguen por una vez los jueces".De todos modos, Levinez aclaró que una vez publicada y reglamentada la nueva ley de movilidad ya no hay reclamo posible y recordó que a esa norma, fuertemente rechazada por los trabajadores y jubilados, "la votaron todos, no solamente los legisladores de Cambiemos, también los diputados y senadores que responden al gobernador de Entre Ríos, y el propio gobernador lo firmó en una reunión".La Mesa realizó hace poco tiempo atrás un Congreso en Mar de Plata del que surgieron varias resoluciones sobre los temas que preocupan al sector. Uno de ellos es el relacionado con la obra social de los jubilados. "Nos están sacando muchos medicamentos y servicios de PAMI", cuestionó Levinez y explicó: "Es la obra social más grande de Sudamérica, creada por los jubilados, intervenida en la dictadura y aún permanece intervenida. Es la única obra social del país intervenida".Para el dirigente, "a los jubilados nos han tomado como botín de guerra". (APF)