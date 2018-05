Bordet lanzó los créditos para viviendas y dijo cómo se actualizarán las cuotas

El Gobierno provincial comenzó con los sorteos públicos para otorgar créditos destinados a la ampliación o construcción de viviendas en terreno propio. Se trata de dos de las tres operatorias que está llevando adelante el IAPV en el marco del programa "Primero tu Casa" con fondos provinciales. En esta primera etapa se sortearán 400 créditos y son más de 1300 las familias inscriptas.Antes de comenzar el sorteo, el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dialogó con los medios y aseguró que "los créditos son a 25 años y las cuotas se actualizan de acuerdo al aumento salarial que otorga la provincia. Es decir, los créditos no están atados a tasas usurarias. En la medida que un trabajador, por ejemplo, la pauta salarial de este año, para los docentes es de un 19 por ciento, por ende será de un 19 por ciento también, la actualización de las cuotas para que no sea un interés que después no se pueda pagar", dijo el mandatario provincial minutos antes de comenzar el primer sorteo.Este lunes, se comenzó con el sorteo de 200 créditos de la Operatoria 2 (Construcción de vivienda en terreno propio) y el martes se continuará con 200 de la Operatoria 3.Además, el gobernador aclaró que "se trata de un plazo razonable de 25 años que ningún banco lo está dando, y por otro lado, un interés que tampoco ofrece ningún banco, pero que responde a las necesidades de cada familia y de acuerdo, a los ingresos que provienen de su fuente de trabajo", dijo Bordet a Elonce y agregó que "las 200 familias son gente de trabajo, que tiene recibo de sueldo, entonces, no podríamos estar cobrando más de los que se incrementa su salario", resaltó el Gobernador.El programa "Primero tu Casa", que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), es financiado íntegramente por la provincia y cuenta con tres operatorias: Vivienda con terreno cedido; Vivienda en terreno propio; y Ampliación de vivienda propia."El monto promedio que se le otorgará a cada familia es de $ 720 mil, puede ser más o menos", explicó Bordet y agregó: "es un sistema solidario en el que el IAPV debe cobrar las cuotas y además, nos hacemos responsables de que no podemos esperar las soluciones habitacionales que vienen muy demoradas y por eso, desde la provincia, dar rápidamente respuesta a la demanda que tenemos en todo el territorio", remarcó.