Reclamó por caminos y le respondieron: "Comprate camioneta como la de mi papá"

"Comprate una camioneta como la de mi papá". Esa fue la respuesta que recibió un hombre que reclamó a la Junta de Gobierno de Chilcas, en el departamento Victoria, por el mal estado de los caminos.Según comentó, Ariel Ghiglioni, durante los días de lluvia quiso visitar a sus familiares pero se llevó una sorpresa por el "abandono total de los caminos".Si bien durante o después de las lluvias es imposible transitar por la mayoría de las localidades rurales y el arreglo de los caminos le corresponden a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), -las juntas de gobierno sólo suelen colaborar con los recursos que cuentan-, el damnificado se llevó una respuesta poco feliz.Tras vivir la situación, Ghiglioni -que actualmente vive en la provincia de Santa Fe-,-un hombre mayor de edad- y al plantearle la situación, este, entre otras cosas,, fue la respuesta que recibió.El presidente de la Junta de Gobierno es Anibal Borgert de Cambiemos, quien actualmente viviría en Ramírez, ciudad que está a unos 18 kilómetros, publica el sitioSegún expresó Ghiglioni, "en el año 1980 mis padres se trasladaron a la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Desde entonces, por cuestiones de trabajo vivo en esta ciudad y simplemente quise ir a visitar a mi familia que vive en Chilcas y me encontré con la misma situación del año 1980: con, sostuvo.En ese sentido aclaró que "no tengo ninguna intención política, no me interesa la política, aparte no vivo en Chilcas y ni siquiera en Entre Ríos,", concluyó.Las capturas de pantalla: