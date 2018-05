Macri anunció que inició conversaciones con el FMI para obtener créditos

La cotización del dólar alcanzó hoy un nuevo pico histórico al comercializarse a 23,40 y el presidente Mauricio Macri salió a hablar para anunciar que Argentina volverá a tomar financiamiento con el FMI.La subida de las tasas de interés en Estados Unidos y la apreciación del dólar a nivel mundial se combinaron con factores internos y generaron fuerte volatilidad en el mercado de cambios.

El presidente Mauricio Macri anunció esta mañana que inició conversaciones con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Cristine Largarde, para "empezar a trabajar en un acuerdo" para obtener una línea de crédito que permita obtener un "mayor respaldo para enfrentar este escenario global y enfrentar crisis".A través de un mensaje grabado en el Salón Blanco y emitido por Presidencia, el mandatario informó que inició "de manera preventiva" conversaciones con el FMI."Durante los 2 primeros años contamos con un contexto internacional favorable, pero eso está cambiando: suba de tasa de interés, devaluación de monedas emergentes. Somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Frente a esta nueva situación he decidido iniciar conversaciones con el FMI, para que nos otorgue una línea de financiamiento", dijo el Presidente. Y agregó: "Esta decisión la tomé pensando en lo mejor para todos los argentinos. No mintiéndoles como siempre han hecho".Macri no dio los detalles del monto y las condiciones del préstamo. Ahora se espera que hable el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien convocó a una conferencia de prensa.Cabe recordar que Argentina pagó la totalidad de la deuda con el FMI en el 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner de poco más de 9.000 millones de dólares y durante 12 años impidió las visitas de ese organismo al país para auditar la marcha de la economía."Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia", agregó Macri.Asimismo, remarcó que su Gobierno implementa "una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que dejaron en las cuentas públicas" las administraciones precedentes.