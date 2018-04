Venta ambulante: convenio, polémica, ordenanzas y accionar municipal

El documento fue rubricado en Paraná por directivos de la entidad que reúne a los centros comerciales de la provincia y el licenciado Vicente Autiero, director de Control y Vigilancia de Fronteras del ministerio de Seguridad de la Nación. La iniciativa busca reforzar los controles en la lucha contra el contrabando y la venta ilegal en Entre Ríos, en un trabajo integrado, según indicó a Elonce TV, el funcionario nacional.dialogó con Jorge López, de la Federación Económica de Entre Ríos que expresó: "El sector del comercio de nuestra provincia es el que más fuentes de trabajo provee y el que más tributa al erario provincial. Tenemos que defender a este sector, sobre todo del ilícito y de la competencia desleal, y entre otros de lo que significa el contrabando".

Por otra parte,conoció las historias ligadas a la venta informal:

Cómo trabaja la comuna

Fabián Rueda, subdirector de Habilitaciones de la municipalidad de Paraná, en diálogo conafirmó que actualmente "en la peatonal de la ciudad, hay `cero vendedores ambulantes`. Esto es parte del trabajo que se ha impuesto la gestión, como premisa. Los municipales encaran un enorme trabajo para que los vendedores no se instalen en la Peatonal, incluso hemos llevado a la justicia a muchos vendedores ambulantes por agresiones contra personal femenino del área".En el mismo sentido, destacó que luego de que los comercios denuncian de una situación de este tipo,El funcionario municipal reconoció que, del `84, que con la gestión del intendente Humberto Cayetano Varisco se les dio un lugar luego de que hubo un desplazamiento del Mercado Central y se los llevó a calle Ramírez. Se sacó una ordenanza para relocalizar a algunos de estos vendedores".En tanto, Rueda aseveró que son conscientes de "la expansión que hay fuera de la zona céntrica, y con lo que se está trabajando. No estamos dando ningún tipo de autorización ni habilitación para la instalación de vendedores ambulantes. La igualdad en el ejercicio del comercio significa tanto esfuerzo para quien está en la calle pero más aún para quien alquila un local y debe pagar impuestos. Nos damos permiso para instalarse en lugares públicos".Rueda reveló queEn el mismo sentido Rueda entendió que "los vendedores ambulantes callejeros que no tienen poder adquisitivo, son muy pocos. La mayoría tienen locales, son mayoristas, están instalados sobre algunas arterias de la ciudad, como calle Gualeguaychú, San Martín, y pagan a alguien para que efectúen ventas sobre la peatonal".El subdirector de Habilitaciones de la municipalidad de Paraná detalló que"."Sabemos que no se alcanza en materia de ordenanzas, pero hay cuatro proyectos que se van a tratar en la próxima sesión. Hay una seriedad en el trabajo, lo hacemos coordinadamente con Fiscalía, pero sabemos que falta legislación", dijo además. Elonce.com.