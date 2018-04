Valores por hectárea de partidas rurales se actualizan por índice inflacionario

El gobierno provincial aprobó para este año fiscal una actualización promedio del Impuesto Inmobiliario Rural del 26 por ciento respecto de 2017, con el 85 por ciento del total de las partidas rurales sin exceder el 30 por ciento de incremento. Además, en el marco de la emergencia agropecuaria, se otorgó a los productores afectados por la sequía la prórroga del vencimiento de dicho tributo con posterioridad al 31 de agosto y un plan de pago para los vencimientos del período marzo-agosto de 2018.



Mediante el Decreto Nº383 del 12 de marzo se aprobaron los valores unitarios básicos por hectárea de la tierra libre de mejoras aplicables a las parcelas rurales de cada una de las 37 zonas agroecológicas económicas uniformes del territorio provincial, para el periodo fiscal 2018.



Estos valores fueron determinados según el procedimiento establecido en la Ley Nº8.672 de Valuaciones. No obstante con anterioridad se concretaron encuentros entre funcionarios del gobierno provincial y representantes y técnicos de las entidades agropecuarias para analizar el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural 2018.



Como resultado de estas reuniones se definió considerar para el cálculo de la renta en la zona con menor rendimiento los precios agropecuarios de los últimos cinco años, dando lugar a un insistente pedido de la mesa de enlace que agrupa las entidades rurales, y evaluar los valores resultantes de las zonas agroecológicas considerando diferentes alternativas que permite el modelo actual. Ello atemperó el impacto mucho mayor que hubiera tenido la actualización de valores de la tierra según las zonas, que se calcula sobre los valores del pasado, y no sobre la coyuntura actual.



La Secretaría de Producción, a través de su área específica, y luego de los estudios técnicos que indica el procedimiento fijado, determinó los referidos valores para cada una de las 37 zonas agroecológicas económicas uniformes de Entre Ríos, a los fines de ser aplicados este año.



Del análisis de los valores unitarios básicos por hectárea establecidos se observa que el incremento promedio del valor de las 37 zonas agroecológicas es del 25 por ciento, respecto a los valores dispuestos en 2017, registrándose un máximo del 30 por ciento y un mínimo del 17 por ciento en la valuación fiscal de estas zonas.



Luego de ser aprobados los nuevos valores unitarios básicos por el Poder Ejecutivo provincial, los mismos fueron aplicados para la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural en el año fiscal 2018. Así resultó un incremento promedio de la emisión del Impuesto del 26 por ciento respecto del año anterior, con el 85 por ciento del total de las partidas rurales sin exceder el 30 por ciento de aumento del Impuesto Inmobiliario.





Emergencia agropecuaria



Concomitantemente al Decreto de aprobación de los nuevos valores inmobiliarios se dispuso mediante el Decreto Nº 373/18 MEHF, el estado de emergencia agropecuaria, producto de la falta de lluvias registradas y bajos niveles de reservas hídricas, otorgando a los productores perjudicados por la sequía la prórroga del vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural con posterioridad al 31 de agosto de este año, y un plan de pago para los vencimientos del período marzo-agosto 2018 de cuatro cuotas mensuales a partir de enero de 2019.



Provincias como Santa Fe han incrementado este año el Impuesto Inmobiliario Rural en valores similares, en tanto Córdoba y Buenos Aires han registrado valores superiores con incrementos promedios del orden del 40, 50 y 60 por ciento.





Otros beneficios impositivos





El sector agropecuario también ha obtenido otros beneficios impositivos, como la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, habiéndose incrementado este año el beneficio a más de 4.000 productores del sector, que ya no lo pagan como lo hacían hasta el 31 de diciembre pasado. Esta medida dejó exentos a más del 90 por ciento de los productores entrerrianos.



A su vez desde el 1° de enero de este año se derogó el Impuesto a la Herencia, otro reclamo del sector agropecuario desde hacía tiempo.





Acciones de la mesa técnica con la mesa de enlace



Autoridades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y de la Secretaría de Producción se reunieron en dos oportunidades en febrero con miembros de la mesa de enlace de Entre Ríos para tratar el aumento del avalúo fiscal que recae sobre las tierras libres de mejoras para la aplicación del Impuesto Inmobiliario Rural.



Según la Ley Provincial Nº8672, la Secretaría de Producción solo tiene facultades de calcular anualmente los valores de parcelas rurales en función de las zonas ecológicas - económicas. Es decir, los avalúos fiscales de las tierras rurales.



Una de las demandas del sector rural era aplicar el aumento del avalúo fiscal en función del criterio técnico que establece la ley. Por este motivo, la Secretaría de Producción aplicó rigurosamente los criterios determinados en la Ley de Rito Nº 8672. En virtud de ello, las entidades del campo reconocieron y respaldaron oportunamente la mesa técnica conformada entre equipos de Producción y sus técnicos. En consecuencia, el guarismo promedio del avalúo fiscal arrojó un 26 por ciento.



En una etapa ulterior, el Ministerio de Economía determinó el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural que, según ATER, no excede el 30 por ciento.



En este contexto cabe destacar que el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para el productor agropecuario no tiene efecto inmediato dado que, a partir de la declaración de emergencia agropecuaria, se ha diferido.