D' Elía recuperó la libertad: afirmó que estuvo preso "por venganza oligárquica"

"Hace ya muchos meses que estamos presos por decisión de Mauricio Macri, que nos tuvo presos políticos. Hay que seguir luchando para que no quede ni un solo preso político. Macri nos metió presos y hoy tenemos que ser miles y miles marchando junto a las Madres" de Plaza de Mayo, sostuvo el dirigente opositor.En declaraciones a la prensa, D'Elía destacó la decisión de la fiscal Gabriela Baigún, quien el pasado viernes había avalado el pedido de excarcelación en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA: "La fiscal que pidió mi libertad es la misma que pidió mi condena en la Boca. Es realmente una mujer independiente que obró de acuerdo a su consciencia"."Creo que el Justicia está poniéndose los pantalones largos", añadió el exfuncionario nacional, quien aseveró que el ministro de Justicia, Germán Garavano, "tomó todas estas decisiones" de encarcelar a dirigente opositores.Al respecto, denunció que el titular de la cartera judicial "anoche (viernes) hasta última hora apretaba a todos los jueces para que esta decisión no se pueda dar".Asimismo, D'Elía llamó a la "unidad" de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2019: "Que sepan en el 2019 hemos madurado y vamos a volver, que no les quepa ninguna duda.Hay que unir a todo el campo nacional y popular. Es hora de madurez, de unidad".Al igual que horas antes había hecho el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el líder de MILES advirtió que "el 60 por ciento de la población carcelaria no tienen condena"."Acá están los hijos de los pobres, de los trabajadores, los hijos del pueblo. No hay ningún pabellón que se llame Panamá Papers. Acá no están los ricos. En la cárcel hay mucho dolor.Estuve internado en un hospital lleno de cucarachas", se quejó.Sin embargo, el referente kirchnerista destacó que los agentes del Servicio Penitenciario Federal actuaron "con mucha profesionalidad".NA