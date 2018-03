Etienot adelantó la agenda de temas legislativos para este año en Paraná

En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2018 del Concejo Deliberante de Paraná, que se llevará adelante hoy, a las 19, en el Teatro Municipal "3 de Febrero", la viceintendente Josefina Etienot se refirió a los ejes centrales de la agenda legislativa a encarar durante este año.



La presidente del parlamento de la capital entrerriana adelantó los temas que se abordarán en este nuevo año legislativo, y que le darían una base normativa al intendente Sergio Varisco para poder encarar las decisiones vinculadas a la gestión del Departamento Ejecutivo.



"La idea de este tercer año es encontrar un futuro normativo. Es decir, trazar las líneas de trabajo de este Concejo Deliberante, como generador de normas para la ciudad y control del Departamento Ejecutivo Municipal", precisó.



Manifestó: "Luego de una reunión con los concejales, se definieron cuáles son las ideas comunes que tenemos, y por consenso fijamos tres ejes: Código de Edificación, Modernización del Estado Municipal y Planes Estratégicos".



"El objetivo es que todos los que integramos el Concejo trabajemos teniendo en cuenta los intereses comunes, ya que todos somos de Paraná y queremos que le vaya bien a nuestra ciudad", remarcó Etienot.



Código Urbano de Edificación



A principios de 2016, se derogó el Código anterior y se delegó en una Comisión, que es plural y está integrada por actores del sistema local, la generación de un nuevo proyecto.



"Nuestra idea es instar a que este año ese proyecto sea presentado por dicha Comisión, y que la iniciativa sea tratada por el Concejo Deliberante de cara a la gente, clarificando cómo se debe edificar en Paraná en adelante", anticipó la viceintendente.



Al referirse a este tema, Etienot consideró: "Mi posición personal, que he conversado con concejales y que se ha hecho pública a través de la Comisión de Obras Públicas del cuerpo legislativo, tiene que ver con la prohibición de los edificios en medianera".



Y añadió: "Éste es un tema que aspiramos que en el futuro sea incorporado al Código Urbano y sea considerado como un proyecto estratégico de la ciudad".



Más adelante fundamentó que la idea encuentra su razón de ser en los numerosos reclamos que ha recibido como presidenta del Concejo Deliberante por parte de los vecinos, "quejándose por los inconvenientes que les trae aparejada la construcción de edificios en altura sobre la pared medianera".



"Lo que proponemos es que de ahora en adelante quienes deseen erigir un proyecto edilicio de tales características compren los terrenos linderos o dejen libres espacios para no afectar las propiedades vecinas", expresó.



Modernización del Estado Municipal



"Este eje tiene que ver con las políticas que se vienen implementando desde los gobiernos nacional y provincial. En el municipio tenemos normas que datan de 30 años atrás o de la dictadura militar, por eso estamos pensando actualizar la normativa, por ejemplo una nueva ordenanza de contabilidad, para facilitar las contrataciones y los pagos electrónicos", argumentó la presidente de la legislatura paranaense.



Etienot informó que también se abordará todo lo relacionado a la ordenanza 4220, sobre empleo público que a lo largo de las décadas ha tenido una multiplicidad de modificaciones: "Queremos aportar certezas y organización, porque no está bien en claro, entre tantas normas, cuáles son los derechos y las responsabilidades que tienen los funcionarios y empleados. En este sentido, trabajaremos sobre los regímenes de licencias, licencias especiales y la posibilidad de reorganizar el trabajo".



La viceintendente sostuvo que también se analizará la normativa referida a Habilitaciones Comerciales, "para poder llevarla al siglo XXI y facilitar la tarea del emprendedor, con el concepto de que el Estado municipal no sea un obstaculizador, sino que sea un facilitador del trabajo autónomo, en un marco de transparencia".



Planes Estratégicos



"El intendente Sergio Varisco presentó un master plan para la ciudad, sobre el que hay voces a favor y en disidencia, pero lo importante es que podamos dialogar entre todos los sectores y ponernos de acuerdo sobre qué ciudad queremos", analizó.



En este marco, detalló: "Esto tiene que ver con temas como el Parque Botánico, que fue ampliamente debatido en el Concejo Deliberante el año pasado; la instalación del Parque Tecnológico en el Parque Nuevo "Humberto Varisco", tema en el que se expresaron diversas voces en el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" del HCD; con la traza del puente Paraná ? Santa Fe; con la expropiación del ex ? hipódromo, que creo que es un lugar estratégico para la ciudad y sería muy bueno recuperarlo como espacio de recreación para los vecinos de Paraná".



Desafíos legislativos 2018



La titular del parlamento legislativo municipal, al hacer un balance de sus dos primeros años de gestión y definir los desafíos parlamentarios para el corriente año, dijo: "Hemos tenido una disciplina, de haber tomado algunas decisiones en el ámbito del Concejo Deliberante tratando de proyectarlo para que la gente sepa dónde estamos, qué hacemos y cuál es nuestro trabajo".



"Mi intención es trabajar para lograr el mayor nivel de consensos posible, dado que Paraná presenta un déficit importante en materia de obras de infraestructura, al igual que la deuda social", aclaró.



Y agregó: "La respuesta que surge desde la lógica y el sentido común impone que encarar la solución de tales problemas demandará un esfuerzo mancomunado de todos, más allá de cualquier diferencia".