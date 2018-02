"Es obligación de Iosper cumplir con la ley nacional de discapacidad"

Un grupo de padres y familiares de niños discapacitados se manifestaron este lunes frente a la sede de Iosper ante los retrasos de la obra social para el pago de reintegros."Otra vez nos convocamos dado que no se han cumplido las promesas que se dieron por parte del directorio de la obra social, y a modo de visibilizar nuestra problemática para que no se mal interpreten nuestros reclamos, ya que nosotros no estamos pidiendo nada, sino, exigiendo a Iosper que cumpla con la ley nacional de discapacidad porque es su obligación", explicó a, Cecilia Medina, que tiene una hija con mielemeningocele e hidrocefalia."El año pasado, se resolvió y quedó plasmado en un acta que Cañete no firmó, que al mes de febrero no iba a haber deuda del año 2017 pero hoy nos encontramos con atrasos en los pagos de reintegros, y con la novedad que no han salido las autorizaciones para que nuestros hijos empiecen sus respectivas terapias porque hace dos semanas que la psicóloga está de vacaciones", explicó Fernando Sibulofsky, quien tiene una nena con síndrome de Down."Es algo inhumano que solo nueve personas resuelvan la situación para 2719 pacientes con discapacidad", apuntó uno de los padres que reclamó por el derecho a la salud de su hijo.La situación por las demoras en el pago de reintegros afecta a más de 70 afiliados. Se trata de prestaciones y reintegros, no solo de terapias de rehabilitación, sino también transporte medicación y descartables."Ya tuvimos varias instancias de diálogo; fuimos atendidos por la esposa del gobernador, el vicepresidente de Iosper, los ministros de Gobierno y de Hacienda, pero lamentablemente no pueden darnos una respuesta, y ya estamos cansados de promesas", denunció Medina."Estamos a fines de febrero, y ni siquiera tenemos las autorizaciones y no sabemos qué prestaciones nos van a autorizar y cuáles no. Además, los profesionales están trabajando sin cobrar desde hace meses", explicó la mujer, al tiempo que advirtió: "Esta ausencia puede decantar en que se agrave la patología de nuestros familiares, por un descuido de la obra social".Los padres instaron a sumarse a su reclamo a través de la firma de un petitorio y de acuerdo a lo que adelantaron, en caso de no tener una respuesta a su pedido, se movilizarán el miércoles a Casa de Gobierno.