Discapacidad: El Directorio de Iosper llama "a entender la solidaridad"

Administrar los recursos

Números

Faltar a la verdad

Comprensión permanente

El Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) afirmó que "la Solidaridad bien entendida, la equidad distributiva, y el esfuerzo del conjunto que hace que al 1,7 por ciento de los afiliados, se les asigne el 10 por ciento de los recursos de la prestadora de salud, debe ser reconocida, ya que existen muchos otros que, sin tener certificado de discapacidad, deben acceder razonablemente a la cobertura".Mediante una nota, el Cuerpo informó al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, las acciones que adoptó para dar cumplimiento al Acta suscrita con algunos padres con hijos de capacidades diferentes, en noviembre de 2017. Iosper presta atención a un total de 5.140 afiliados discapacitados y con Certificado Único de Discapacidad (CUD) de la provincia.El Directorio Obrero recordó que la institución, "cumple con la Ley para garantizar los beneficios a afiliados discapacitados", pero recordó que "nadie nos asigna los recursos extras para cumplir con las normativas vigentes".Mediante una nota, el Cuerpo informó al Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, las acciones que adoptó para dar cumplimiento al Acta suscrita con algunos padres con hijos de capacidades diferentes, en noviembre de 2017, que se firmó con la presencia del Vicegobernador, Adán Bahl.El Directorio, que administra los recursos de la obra social con criterios de solidaridad, justicia y equidad distributiva, señaló que también contempla las necesidades del conjunto de todos los afiliados, quienes aportan para obtener cada día más y mejores servicios. En ese marco, destina para la atención de los sectores con necesidades especiales, aproximadamente el 10 por ciento de sus recursos, más de 250 millones de pesos anuales. "Esos recursos revelan que la obra social brinda tratamiento preferencial a estos afiliados incluidos en programas especiales", ratificó el Cuerpo.Para el Directorio, "la Solidaridad bien entendida, la equidad distributiva, y el esfuerzo del conjunto que hace que al 1,7 por ciento de los afiliados, se les asigne el 10 por ciento de los recursos de la prestadora de salud, debe ser reconocida, ya que existen muchos otros que, sin tener certificado de discapacidad, deben acceder razonablemente a la cobertura".El Cuerpo recordó que la única fuente de financiamiento que tiene Iosper es el aporte de los trabajadores y la contribución patronal, sin recupero de ningún organismo nacional. "Cuando la Nación dispone mayor cobertura en el marco de la Discapacidad, exigible a las obras sociales sindicales, éstas poseen un sistema de recupero de esos recursos; escuchar expresiones de algunas personas respecto de que esa circunstancia es un problema de Iosper y que no les importa, es desconocer el derecho de los demás afiliados, que también deben acceder a mejor cobertura y servicios".El Directorio afirmó que, en el marco de comprensión y atención de los planteos efectuados sobre la problemática de estas patologías, el organismo resolvió favorablemente, en el área de Programas Específicos, desde noviembre de 2017 a febrero de 2018, casi 3.000 trámites, cuando se registran 4600 afiliados inscritos para atenciones especiales, señalan en un comunicado enviado a este medio.Solamente en enero de 2018 se cancelaron prestaciones por 40 millones, y hasta el 23 de febrero, se abonaron 26,5 millones. Al 28 del corriente mes, Iosper prevé pagar un total de 30 millones. "Sin embargo, escuchamos que algunos padres expresan que la falta de pago de Iosper pone en peligro la atención médica de los afiliados de Programas Específicos".La firma del convenio con el Hospital de La Baxada, suscripto en 2016, posee entre su cartilla profesionales neurólogos, pero aun así, "se dice que la falta de convenio con éstos les impide la atención médica, una falacia alejada de la realidad. En ese esfuerzo colectivo de todos los afiliados que solidariamente aportan al Iosper, para este sector se establecieron el 15 de enero, por resolución P-N° 146, las 12 órdenes sin auditoria y la eximición de coseguro en las ordenes médicas en prácticas nomencladas, vinculadas directamente con la patología señalada en el Certificado Único de Discapacidad (CUD); solamente al 20 de febrero se extendieron más de 2.000 órdenes bajo este sistema y aun así, utilizando el servicio, se sostiene que no se ha mejorado en la accesibilidad a los servicios médicos", ratificó el Directorio.El Cuerpo denunció que "se tergiversa la verdad, diciendo que solamente con juicios se acceden a los servicios. No obstante, la realidad muestra que de los 4923 afiliados con Certificado de Discapacidad, entre enero y febrero se iniciaron 22 demandas, siendo que el 30 por ciento de las mismas fueron rechazadas, es decir que más de 4900 y también parte de ese 30 por ciento que perdió las instancias, recibe los servicios correspondientes, sin necesidad de la orden judicial".La primera resolución de la Presidencia en 2018, fue actualizar valores de las prestaciones a las dispuestas por el ministerio de Salud de la Nación. "Debemos ser reiterativos al señalar que el resto de las obras sociales poseen recupero, pero el Iosper No, porque es el dinero de todos los afiliados que se reasigna.Cuando surge una resolución de esas características, incrementando valores y a veces de manera retroactiva; el Iosper ya tiene gastos y recursos comprometidos de servicios que utilizan todos; es imposible reasignar lo que ya se utilizó, hay que planificar y reprogramar gastos, al menos hasta que en la provincia se instituya un sistema similar de recupero como existe en la nación".El Cuerpo aseveró que comprende y atiende, en función de la particularidad de las situaciones, lo que genera una situación de discapacidad en el seno familiar y todo su contexto. "Nuestro objetivo es mejorar permanentemente, y aunque existen errores y muchas veces, situaciones administrativas de documentación que impiden la resolución de un trámite en forma normal, también nuestra responsabilidad es cuidar los recursos para que los reciban aquellos que realmente lo necesitan. El Iosper no solamente lo hace con este sector, sino que el resto del universo de los casi 300.000 afiliados, que también merecen mejoras".Por eso, Iosper eliminó auditorias previas en prácticas ambulatorias, análisis bioquímicos básicos, radiografías, ecografías, electrocardiogramas. Además, el organismo dispuso la gratuidad en las prácticas ginecológicas como política de prevención, y las sesiones kinesiológicas; extendió la cantidad de órdenes a personas con enfermedades crónicas, y a aquellos afiliados con patologías oncológicas, a los trasplantados, a quienes padecen HIV y a los jubilados.También incrementó la cobertura en medicamentos, en celiaquía, en los valores del servicio del Hospital Público; y apostó a la inversión en el Centro de Medicina Nuclear y su a puesta en funcionamiento, sólo por citar algunos ejemplos de sus innumerables servicios."En este marco de situación, a pesar de las manifestaciones que no se ajustan a la verdad, seguiremos trabajando, corrigiendo, mejorando y atendiendo las situaciones especiales, y poniendo nuestro mayor esfuerzo dentro de las posibilidades económicas, porque no podemos dejar de lado las necesidades de todos los afiliados al Iosper", ratificó el Directorio Obrero.