Retiro en Chapadmalal: Hay incertidumbre sobre los temas a tratar

Ropa para dos noches y un solo día, pocas carpetas con información y una gran incertidumbre sobre los temas a tratar. Con ese particular equipaje, los ministros del gabinete nacional partieron ayer, pasadas las 18.30 y junto al presidente Mauricio Macri , desde la Casa Rosada hasta Aeroparque, y desde allí hacia Chapadmalal, donde por la noche comenzó el segundo "retiro" del Gobierno en lo que va del mandato de Cambiemos . Una reunión varias veces postergada en un escenario político bien distinto del que el Presidente imaginaba luego de su triunfo en las elecciones de octubre pasado."Trabajo en equipo, repasar los principales proyectos. Volvemos el sábado", fue la escueta explicación que el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis , dio a la prensa en la Casa Rosada cuando ayer le preguntaron sobre el encuentro.Más allá de la brevedad de la respuesta, quedó claro que este será un encuentro distinto de los anteriores en varios aspectos. Sin "invitados especiales" por fuera del gabinete y los jefes de los interbloques y autoridades del Congreso , Macri y sus ministros tendrán un encuentro breve pero intenso, donde primarán el análisis de la coyuntura y los planes para recuperar terreno más que extensas explicaciones sobre lo que se hizo.Ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni De Andreis dejaron trascender de qué se conversará durante la jornada de hoy ni la de mañana, cuando culmine el encuentro. Anoche se llevó a cabo la cena de bienvenida en la quinta presidencial. Varios ministros consultados por LA NACION durante los días previos coincidían: nadie les había pedido que llevaran un powerpoint con su actividad de 2017 ni sus planes para 2018. "Igual los llevo por las dudas", fue la respuesta coincidente de varios de ellos.Sin las exposiciones de ministros que fueron marca registrada en el encuentro de diciembre de 2016, la catarsis será, para varios de los protagonistas, inevitable.El complicado fin de año 2017 en el Congreso, sumado a las tensiones con el dólar y la inflación, más el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca , con su exempleada Sandra Heredia y la baja en los índices de popularidad del Gobierno conforman el combo central del encuentro, especularon tres de los ministros."Habrá más tiempo para interacción y no tanto de exposición", adelantó uno de los promotores del encuentro, suspendido en diciembre porque se superponía con la agitada agenda parlamentaria que derivó en el caliente debate por la reforma previsional."No me hago ilusiones en que haya autocrítica con Macri presente. Lo que sí puede haber es que el Presidente señale los errores que se cometieron y pida más esfuerzo a todos", contestó un funcionario conocedor de los vericuetos del poder del macrismo.Más allá de los temas a tratar, el encuentro servirá de iniciación para varios recién llegados al Gobierno. Adolfo Rubinstein (Salud), Luis Caputo (Finanzas), Luis Miguel Etchevehere (Agro), Jorge Faurie (cancillería), Nicolás Dujovne (Hacienda) y Alejandro Finocchiaro (Educación) serán los ministros que participarán por primera vez. Nadie está en condiciones de decir que no: Dujovne irá con varios puntos de sutura en la frente por una caída reciente. Los radicales Carlos Vignolo (Plan Belgrano) y Luis Naidenoff (jefe del interbloque en el Senado) serán otros debutantes. "Para nosotros es muy importante juntarnos para trabajar en la construcción del equipo. No es lo mismo llevarse bien, que haya confianza, que ni siquiera conocerse", afirmó uno de los ministros con más batallas libradas cerca del Presidente.Divertidos, desde la organización del retiro mantenían en secreto la integración de los cuartos. "Cuando sepan de algunas parejas ustedes se mueren", desafió un funcionario. El misterio de las habitaciones comenzará -al igual que el contenido y el tono de las reuniones- a develarse en las próximas.