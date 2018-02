Legisladores destacaron la "voluntad de consenso" del gobierno provincial

Política Bordet promoverá nueva ley electoral y se refirió a la paritaria docente

El gobernador, Gustavo Bordet, realizó su discurso ante la Asamblea Legislativa y dio cuenta de las proyecciones para 2018, como así también las obras concretadas y por concretar.Tras el acto, la diputada nacional Alicia Fregonese, indicó aque "fue un muy buen discurso y lo destacable es la voluntad conjunta de trabajar provincia con nación y municipios, para ocuparse de los problemas de la gente. Es importante trabajar sobre reforma política, las vías navegables, hacer los puertos y que haya más competitividad. Es fundamental trabajar sobre educación, porque sabemos que brinda libertad a las personas".No obstante, remarcó que "me hubiese gustado escuchar hablar sobre la Ley de Consorcios Camineros, porque es algo fundamental para la producción y la vida de las personas. Cuando estamos en un lugar que no tiene buenos caminos es imposible que las familias se puedan arraigar, que los chicos puedan ir a la escuela".Por su parte, el diputado provincial Esteban Vitor, señaló que "estamos de acuerdo con la búsqueda de consensos, incluso el año pasado se aprobó una batería de leyes entre nación y provincia, por lo que creo que se seguirá en la misma tónica. Trabajaremos en conjunto todos los estamentos, hay que poner el énfasis en las juntas de gobierno, que son los que más difícil acceso tienen a los caminos, infraestructura escolar y demás".Además, dijo que "esta legislatura está en deuda con la Ley de Comunas, pero necesitamos del FPV porque no somos mayoría. Me parece bien el Juicio por Jurados, la Ley de Narcomenudeo. Vemos saludable esto. Queda pendiente la infraestructura de Entre Ríos, pero es algo que viene de años, sobre todo lo vial. Hay que empezar a pensar en algo distinto para vialidad y por eso hemos propuesto consorcios camineros. Hay un montón de cuestiones, pero fue positivo el mensaje del gobernador".Finalmente, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, aseguró que "han sido muchos los puntos sobresalientes: la mejora institucional, la transformación de procesos administrativos, hacerlos amigables a la ciudadanía, eso es un viento fresco. La idea es que todos los procesos sean más ágiles, que vayamos eliminando el pase de oficina. Esto se evitará con audiencias en la que confluyen todos los sectores. Destaco la reforma política, que requirió de consensos, porque así debe ser. Es importante lo del Patronato de Liberados, que se llegue a través de concursos. Es saludable que así sea en una materia tan delicada. También se refirió a combatir abuso sexual infantil, la violencia de género".