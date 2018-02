Bordet promoverá nueva ley electoral y se refirió a la paritaria docente

Obras

Políticas Sociales

Abordaje integral contra las adicciones

Paritarias docentes

Ordenamiento en las cuentas públicas

Construcción de viviendas



Reforma administrativa

Reforma política

Reforma Judicial

Juicio por jurados

Patronato de Liberados

El gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurado el 139º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Provincial. Brindó un discurso ante la Asamblea Legislativa, dando cuenta de los actos de gobierno y las proyecciones para 2018.El gobernador, indicó que "hemos avanzado en la búsqueda de consensos. Quiero destacar los acuerdos a los que hemos arribado con los señores legisladores Quiero tener un agradecimiento muy especial con ambas Cámaras, porque hemos encontrado, en base al consenso, la sanción de leyes importantes y trascendentales para la provincia. Por ejemplo, una de las más importantes, la que rige los destinos de nuestra gestión y a la que estamos obligados y comprometidos a respetar, que es la Ley de Presupuesto. Hemos sabido encontrar los puntos en común por sobre las diferencia que nos pueden caracterizar. Esto habla muy bien de las instituciones y calidad democrática. Hay que redoblar el esfuerzo y seguir trabajando para conseguir consensos y buscar soluciones a los problemas de la provincia".Por otra parte, remarcó que "hemos trabaja fuertemente en el ordenamiento de las cuentas públicas, haciéndolo con dedicación pero también con transparencia, rindiendo cuentas periódicamente como corresponde ante los organismos de control y la sociedad. En este ordenamiento hemos priorizado fundamentalmente la reducción de todo aquel gasto improductivo y superfluo. Hemos tenido como resultante una reducción, en el 2017 respecto del 2016, de un 30% del déficit. Pero esto de ninguna manera implicó recortar alguna partida presupuestaria, hemos cumplido con todas las partidas presupuestarias que la legislatura aprobó para el año".El gobernador detalló lo concretado y gestionado en algunos rubros. En materia de, manifestó que "el gobierno provincial está ejecutando obras en todo el territorio y el 76 por ciento están financiadas con recursos provinciales: escolares, sanitarias, hidráulicas y viviendas. Hay 106 obras de gran porte en ejecución, 36 en procesos de adjudicación y 50 finalizadas. La inversión total supera los cinco mil millones de pesos. Estas obras se complementan con otras que se orientan a atender emergencias hídricas, escolares, programas especiales destinados a juntas de gobierno, organizaciones civiles de importancia para todos. Se articularon políticas con gobiernos locales. Además, habilitamos la plataforma municipal de acceso web que permite conocer las obras, habilitando un canal que garantiza la trasparencia en los procesos licitatorios en materia de obras públicas".Asimismo, dijo quey ocho puestas en valor de obras públicas. Se hizo también una inversión de 55 millones de pesos en el Hospital San Martín. Se terminó una parte del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y se licitará el resto, que incluye la finalización de la obra civil y equipamiento. Por otra parte, se ejecutan obras en el nuevo edificio para el Centro Educativo Terapéutico, para integrar chicos con discapacidad."Se hicieron trabajos de refacción y puesta en valor de distintos edificios de escuelas primarias y secundarias, como así también se avanzó con el campus de la UADER, que está en pleno proceso de construcción. Se hicieron obras en distintos puntos del departamento Federal, San José de Feliciano, La Paz, Federación, restaurando un principio de equidad que el norte de la provincia nos requería. Invertimos en dos nuevos centros de salud en Durazno, departamento Tala", agregó.Informó que se concretaron: "hemos iniciado en 2017 la construcción de la Escuela Técnica de Concepción del Uruguay, la Escuela Nº 100 Puerto Nuevo de Paraná, única en su tipo por la orientación y construcción de embarcaciones. Está próxima a iniciar la Escuela Agrotécnica Nº 15 de La Paz y la Escuela Técnica Nº 4 de Larroque. Se desarrollan proyectos de readecuación y mejoras en edificios escolares y tramitación de fondos para equipar unidades de escuelas técnicas. Además, se construye en Diamante la Unidad Educativa de Islas del Ibicuy. Los chicos merecen tener educación de calidad".Sobre, dijo que "apenas asumimos sufrimos las crecidas del rio Paraná y Uruguay. Nos comprometimos a hacer las obras hídricas necesarias para solucionar los problemas que tienen las ciudades. Agradezco la cooperación del gobierno nacional que desde el primer momento financió un 64 por ciento estos proyectos. Articulamos políticas públicas, como también lo hicimos con los intendentes de cada una de las ciudades, que controlan las construcciones. Defensa Sur está terminada. Además inició la Defensa de Concepción del Uruguay, algo muy demandado. Cumplimos con una promesa que hicimos en un momento en que los vecinos la pasaban muy mal. En Villa Paranacito las obras están iniciadas y terminarán con el flagelo de la crecida. En dos semanas se firmará el proceso para culminar y dar una posibilidad de trayectoria y desarrollo a esta localidad, que es un destino turístico de excelencia".Asimismo, señaló que "trabajamos en obras que tienen que ver con limpieza y canalización del arroyo en Villa Paranacito. Además, colocamos desagües pluviales en distintos puntos de la provincia. Se asiste a diferentes localidades a partir del uso de equipamiento propio. También se concretaron desagües cloacales en San Gustavo, La Paz, una localidad que no tenía ningún tipo de tratamiento cloacal y todo el pueblo se arreglaba con un solo camión atmosférico. En Crespo se hace el traslado de las lagunas; en Gualeguaychú finalizó la planta de tratamientos de afluentes y se evitó seguir contaminando el rio. También se trabaja en el Plan Integral de Saneamiento del rio Uruguay, lo que será una solución frente al vuelco de efluentes en crudo. Tenemos un compromiso con el medio ambiente. Por otro lado, Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú contarán con plantas cloacales"."Comenzamos a desarrollar un plan provincial de agua potable para que todos puedan acceder a ella. Es uno de los objetivos prioritarios y es el principal indicador de vida que tienen nuestras familias. Hay seis planes en ejecución, tres próximos a iniciarse. También se hizo la continuidad y finalización de una obra reclamada por productores citrícolas del norte entrerriano, en Villa del Rosario", agregó.Bordet también habló sobre la: "se avanza en la reparación de techos y puesta en valor de la fachada en Casa de Gobierno. Se restauró el Parque Berduc, se recuperó Sala Antequeda y la Reserva Natural del Parque Berduc. Se trabajó en la restauración de capilla norte de la Iglesia San Miguel de Paraná, la más antigua en la provincia, como así también la plazoleta. Se restauró la Casa Fray Mocho y la Casa Martiniano Leguizamón en Tala. El Cine Avenida, de Paraná, se refuncionalizará y ya se hicieron algunas restauraciones. Son obras que buscan rescatar valor histórico y patrimonial de hombres y mujeres que hicieron grande a la provincia. Este es un compromiso indelegable el de recuperar los edificios públicos".Se refirió aly remarcó que "Entre Ríos es la cuarta provincia en nivel inversión en el país. El deterioro de la trama vial se agravó con precipitaciones por el Niño, pero se fueron reparando las tramas y estamos trabajando en ese sentido. Se continuaron las obras con financiamiento mixto, como autovía de Acceso Norte a Paraná, el Acceso a Colonia Elia, que está finalizado. También la Ruta 6 está en plena ejecución, se hacen obras en Ruta 11, en Ruta 38 y 32. La provincia financia el 76% de obras en marcha. En Aldea San Antonio había 13 kilómetros de caminos intransitables para llegar a la ruta 20, ahora se concreta el acceso".El gobernador hizo referencia al. "Entendemos que mejorar la calidad de nuestros recursos para productores es importante. Se culminaron obras que iniciamos en 2016 en Colón, Paraná, Strobel, Gilbert, Victoria, San José, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Tabossi, Concordia, Chajarí y Caseros. Hay ahora un total de 51 localidades habilitadas con gas natural en toda la provincia. Se trabaja actualmente en ello en Paraná, Pueblo Belgrano, Seguí, La Paz, Sauce Bruno. Las obras son en toda la provincia, ciudades grandes, chicas, estas necesidades atraviesan a todos. Además, quedó finalizada la obra de electrificación rural en zonas arroceras de Federación y Concordia"."Se subsidió a familias de escasos recursos, con problemas de salud, jubilados, pensionados, instituciones deportivas y sector industrial. Trabajaremos con energías renovables en la provincia y es por eso que se colocaron paneles fotovoltaicos en lugares donde no llega este servicio esencial. Además, Enersa firmó convenios con municipio y juntas de gobierno y se entregaron luces led. También se presentó un Plan Energético a 10 años para el crecimiento de la región. Se hicieron inversiones por 600 millones de pesos para mejorar el sistema de distribución y generación de energía. Dimos cumplimiento al programa que se inició hace 30 años para que todo el norte entrerriano tenga la calidad de energía eléctrica que se merece", dijo.Informó también sobre lay el trabajo que lleva a cabo para fortalecerla. "Trabajamos con todas las cadenas de la provincia, formando mesas de trabajo con los sectores lecheros, pesqueros, citrícola, ovino, caprina, arroceros, entre otros. Buscamos consensos en nuestras entidades y con productores. Los logramos, nos pusimos de acuerdo, como con los arroceros que en plena cosecha sufrieron aumentos de energía eléctrica y pusimos en marcha un plan que amortigüe la pesada carga que tienen. Además, se asistió a través de programas de desarrollo rural con aportes no reintegrables. Se propició la formación de empresas entrerrianas en distintos eventos de promoción comercial: hubo misiones al exterior, rondas de negocios y empresas pudieron explorar opciones de venta en el escenario internacional, para también impulsar desarrollo local. Logramos abrir la exportación de cítricos a Brasil e intentamos hacerlo a EE.UU".En, manifestó que "trabajamos para mejorar y garantizar la competitividad. La provincia está rodeada por dos de los ríos más importantes. Hicimos mejoras en Puerto de Diamante, que opera directo con barcos de ultramar. El Puerto de Concepción del Uruguay está en plena actividad. Hicimos una alianza estratégica con el puerto de Montevideo y trabajamos con el Puerto de Ibicuy. Queremos evacuar nuestra producción al mundo por ultramar".El Gobernador afirmó que en políticas en niñez y adolescencia, se ha trabajado "en derechos y la lucha contra el abuso y la violencia como agenda prioritaria del gobierno".En este sentido, anunció "la reparación en residencia socioeducativas".Dijo que en 2017 "se avanzó en la difusión del protocolo en casos de abuso".- Al respecto, dijo "capacitamos a 500 agentes públicos, en la temática".Además, mencionó que se ha trabajado en "políticas para la erradicación en violencia de género. Ante caso de resonancia, no dudé en convocar a los tres poderes del Estado para trabajar en conjunto. Son tiempos de unir esfuerzos para terminar con el flagelo de la violencia de género en la provincia"."Estamos transformando el modelo de atención sanitaria. Se les ha asignado a los hospitales y centros de salud, las partidas correspondientes, para que las tengan en tiempo y forma los efectores de la salud y tengan autonomía en el uso de las mismas"."Necesitamos ambulancias más livianas. Hemos encarado un proceso licitatorio para adquirir 15 unidades que estaremos distribuyendo en este año": "Además de las innumerables acciones de concientización, destacamos que en Paraná se está construyendo el Centro de Abordaje Integral para la Salud del Adolescente, que será referente nacional en la temática, con un presupuesto de 80 millones de pesos. En este lugar se alojará a jóvenes que estarán en tratamiento de adicciones, tendremos un lugar donde alojar y tratar a adolescentes en estado grave. Las obras tienen un 50 % de avance".Asimismo les habló a los docentes entrerrianos: "Mantendremos la misma y firme voluntad de negociación y acuerdo que siempre hemos tenido, siempre en el marco del acuerdo. Buscamos mejorar sustancialmente el salario y sentarnos a charlar hasta encontrar el punto de acuerdo, pero ese acuerdo tiene que encontrarse con racionalidad, con nuestros niños en las aulas""Se ha dispuesto un proceso de ordenamiento en las cuestas públicas, basada en la austeridad. Los trabajadores públicos no fueron variable de ajuste, y se mantuvo el poder adquisitivo en las paritarias". En este sentido, agregó: "Antes la provincia tenía un crecimiento en la planta de personal de 3% interanual, y ahora se redujo al 0,6%. De este modo hemos logrado reducir un 30 por ciento del déficit provincial".Bordet hizo referencia además a los conflictos suscitados por los Fondos del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, resuelto a través de un convenio político y rubricado en el acuerdo firmado con Mauricio Macri: "Gracias a esto hemos eliminado la litigiosidad que existía entre provincias y Nación, en base a consensos".Bordet también hizo referencia al tema previsional, destacando las negociaciones para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones: "No estamos para afectar el derecho de ningún jubilado, no queremos tocar el 82 por ciento móvil, pero también, en esto llamo a la búsqueda de consensos, hay que terminar con los privilegios jubilatorios. No puede haber jubilados con sumas exorbitantes, y que a algunos apenas le alcance para vivir. No puede haber jubilados de primera y de segunda".El jefe de Estado provincial resaltó: "Después de más de 20 años la provincia cuenta con un plan de ejecución de viviendas propio. Es el programa Primero Tu Casa, que hemos licitado dos semanas atrás. Y esto tiene que ver con una decisión de gobierno para que cada familia entrerriana pueda acceder a una unidad habitacional, porque está dedicada a familias que no pueden acceder a crédito u otros programas".Además, anunció que "vamos a otorgar con fondos propios créditos para Construcción de Viviendas en Lotes Individuales para familias con terrenos" que "podrán optar entre construir su vivienda de acuerdo a los prototipos del IAPV o presentar un proyecto propio, accediendo hasta un 80% del monto necesario para la construcción. El plazo del crédito será de hasta 25 años"."Voy a enviar un proyecto para modificar la Ley de Procedimientos, superando el decreto 7.060 del último gobierno militar. Han pasado 35 años, la democracia ha avanzado, la tecnología también y la población nos exige más eficiencia. En la ley propuesta se mejoran los procedimientos, se prevé la notificación electrónica y se dispone que cuando deban intervenir varias instituciones se haga luego de una audiencia, incluyendo la oralidad a los procesos administrativos. No podemos tener organismos donde un burócrata tenga más poder que un político".Bordet hizo referencia al paquete de leyes que enviará a la legislatura entre las que se encuentran la reforma política. En ese marco sostuvo que el objetivo es hacerlo este año "que no es un año electoral", para poder "trabajar con tiempo".Además, llamó a "no tenerle miedo a exponerse a la sociedad para que cada ciudadano pueda elegir", y reiteró que "es tiempo de ir hacia un sistema innovador".Para eso, "quiero buscar consenso, quiero invitar a los legisladores a enriquecer este proyecto, a proponer, pero a no perder de vista el objetivo, que tiene que ver con que la voluntad del elector quede expresada al momento de sufragar". "No hay que tenerle miedo a someterse a la voluntad popular", insistió Bordet y aclaró que lo hace "despojado de cualquier tipo de interés personal."Señores legisladores, señoras legisladoras, es imperiosos encontrar un sistema electoral que aglutine el intereses de los entrerrianos por sobre los partidos políticos. No hay nada más poderoso que la voluntad popular", graficó el mandatario.Además, en el capítulo sobre las reformas, anunció que se propondrá "n nuevo estándar de capacitación y especialización de las autoridades del organismo", para lo cual "la designación del cargo de Director General del Patronato de Liberados se lleve adelante por concurso", dijo y sostuvo que la provincia no quiere más casos como el Micaela García: "ese es el compromiso que asumí con su familia y con todas las familias entrerrianas", afirmó."Ya está con media sanción la nueva norma procesal de familia que incorpora la oralidad. Considero que el servicio que brinda el Poder Judicial es básico e insustituible, y todas las herramientas que podamos aportar va en beneficio de quienes reclaman sus derechos. Propongo pensar juntos una Ley Orgánica de Tribunales"."Quiero proponer a la Legislatura que se arribe a los consensos necesarios para que haya más garantías de acceso a la justicia. Y la participación ciudadana no debe estar ausente en uno de los poderes pilares del Estado. Por primera vez el ciudadano tendría poder. Hay provincias que lo están haciendo y hay que trabajar para que Entre Ríos también lo haga"."Resulta necesario emprender un proceso de cambio y modernización en el Patronato de Liberados, con fundamento en la necesidad de dotarlo de mayor eficiencia en el cumplimiento con el fin de procurar la reinserción de los sujetos tutelados en conflicto con la ley penal".Al respecto, informó a la Legislatura que enviará un proyecto de ley que articule "una política de Estado moderna y participativa, que amplíe los horizontes funcionales de la estructura original del Patronato de Liberados". Se explayó diciendo que el proyecto que pone a disposición de la Legislatura, "crear una mesa interdisciplinaria donde participarán representantes de distintos sectores del Estado, en la que cada uno de ellos aportará recursos de sus áreas propias para cumplir los objetivos de esta institución. Este proceso estará acompañado de capacitación, como también la designación del director del Patronato de Liberados, que se llevará adelante por concurso, para que quien resulte electo tenga la idoneidad necesaria para llevar adelante esta tarea, porque esta provincia no admite más otro caso como el de Micaela García, y es un compromiso que asumí con su familia y con todas las familias entrerrianas".