Monotributo Social Agropecuario: Continúa el reempadronamiento de familias

La subsecretaría de Agricultura familiar de la nación, sin plazo límite por el momento, continúa con el reempadronamiento de agricultores familiares en el registro nacional (Renaf) por el cual los productores pueden acceder a los beneficios del Monotributo Social Agropecuario. En Entre Ríos actualmente hay 3.557 productores registrados aunque el organismo apunta a depurar el padrón porque, según advirtieron, encontraron -como en el resto del país- "muchas irregularidades".



Consultado sobre los principales objetivos para el año en curso, el delegado de la subsecretaría de Agricultura familiar en Entre Ríos, Cristian Schreiner, dijo que "se está trabajando muy fuerte en hacer un sinceramiento y reempadronamiento del Registro nacional de agricultores familiares (Renaf), que se diseñó la plataforma virtual para reempadronar a los 3.557 productores inscriptos (en la provincia)".



Schreiner advirtió que en el proceso detectaron "muchas irregularidades, gente que no pertenece al sector de la agricultura familiar y estaba recibiendo los beneficios del Monotributo Social Agropecuario".



Por ejemplo, mencionó que hubo casos donde los empadronados eran de mayor escala de producción a la agricultura familiar "como también que alguna patronal lo había utilizado para blanquear empleados".



De todos modos, admitió que en Entre Ríos "no hubo casos tan aberrantes como en la provincia de Buenos Aires, donde había remiseros que eran monotribustistas sociales agropecuarios".



Por otro lado, destacó que "una cosa se hace hoy y antes no se hacía es un georeferenciamiento. Es obligación para cada uno de los técnicos, cada vez que se hace un empadronamiento o reempadronamiento al Renaf, hacer un georeferenciamiento más un informe técnico sobre la actividad que realiza el productor dentro del predio".



El delegado provincial de la SAF aclaró que debido a dificultades con la plataforma virtual creada para el registro y dada la intención de que la nueva información cargada sea lo más fehaciente posible, se dejó abierto el plazo de inscripción y reinscripción, inicialmente estipulado por un año.