Los dólares de Balcedo "son producto de 11 años de ahorro", dijo su abogado

Policiales Detuvieron en Uruguay a gremialista argentino acusado de lavado de dinero

El abogado Juan Fagúndez, defensor del sindicalista Marcelo Balcedo, aseguró que los casi u$s 500 mil encontrados en la casa de su cliente "son producto de 11 años de ahorro". Tras la detención del gremialista en su casa de Uruguay, donde se encontró el efectivo, armas y vehículos de lujo, el letrado sostuvo que "el dinero es de él y solo uno de los autos" es de su propiedad.Por lo pronto, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) se encuentra detenido con prisión preventiva en la Cárcel Central de Montevideo (Uruguay) a la espera de que se relocalicen los trámites para su extradición a la Argentina.En declaraciones a radio La Red, Fagúndez también negó la vinculación de Balcedo con la banda de narcotraficantes rosarina Los Monos. "No hay absolutamente nada vinculado al narcotráfico, drogas o alcohol ni en el pedido de extradición, ni en el interrogatorio, ni en sus declaraciones, ni en nada. No saltó nada de eso", subrayó.Balcedo, director del Diario Hoy de La Plata y vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y revista La Tecla, fue apresado luego de las tareas de inteligencia que realizó el Departamento de Investigación de Fugitivos (DIF) de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCOeI).El juez federal platense Ernesto Kreplak había ordenado la detención y captura nacional e internacional de Balcedo (54 años) y Fiege (33 años), tarea que fue llevada adelante por fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional, Interpol y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).Al momento del arresto, la pareja -que era requerida a nivel internacional desde el pasado 25 de diciembre mediante notificaciones de color "rojo"- se encontraba en la lujosa vivienda esteña, donde se incautaron "varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, documentos, documentación personal que se está analizando y joyas", informó el Ministerio del Interior de Uruguay.