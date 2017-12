La CGT confirmó paro desde mediodía: habrá transporte hasta la noche

La CGT dispuso hoy un paro nacional por 24 horas desde el mediodía contra la reforma previsional, aunque los gremios garantizarán el normal funcionamiento del transporte hasta la medianoche."A partir del mediodía del día de hoy comienza un cese de actividades. El paro será total desde las 0 hasta mañana al mediodía. El transporte funcionará de manera normal hasta las últimas horas del día de hoy a los efectos de que los compañeros movilizados y los trabajadores que han concurrido a lugares de trabajo puedan regresar a sus hogares", anunció el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid.Durante una conferencia de prensa que compartió con sus pares Carlos Acuña y Héctor Daer, Schmid señaló que la reforma previsional "constituye lisa y llanamente una rebaja de los haberes a los jubilados, pensionados y los sectores más vulnerables".Además, señaló que "el bono" anunciado por el Gobierno nacional "es una burla", al tiempo que precisó que si el Congreso finalmente no aprueba la reforma previsional, se levantarán las medidas de fuerza anunciadas.Schmid advirtió que la CGT manifestó su "rechazo absoluto a este proyecto de ley que ha sido llevado al parlamento promovido por el Poder Ejecutivo" para modificar el mecanismo de actualización de los haberes previsionales."La CGT no ha participado en ninguna tratativa en esta ocasión. Es una lógica que no podemos compartir en ninguno de sus términos", subrayó el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento.Por otra parte, señaló que la CGT propondrá al Gobierno y a los legisladores que "convoquen a una consulta popular" según el mecanismo previsto por la Constitución para para "ver si efectivamente la sociedad argentina está de acuerdo con que se lleve adelante" la reforma.Schmid cuestionó además el operativo de fuerzas de seguridad federales realizado el último jueves en las inmediaciones del Congreso y se quejó de que los uniformados "primero tiran y después preguntan"."El bono es una burla. El ajuste que hay es infinitamente mayor que el alcance de ese bono sacado como si fuera un parche de supervivencia", señaló además el sindicalista.