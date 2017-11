Ataque en Patronato: "Replantearemos el apoyo a los clubes", afirmó Bordet

"Destinamos muchos recursos"

Agenda intensa

"Queremos actuar rápido para que los responsables tengan el castigo que corresponde y que estas cuestiones no queden impunes", afirmó el gobernador Gustavo Bordet sobre el ataque que sufrió un grupo de niños en la cancha de Patronato. También anunció que revisará los recursos a clubes."Nosotros como Estado no podemos seguir dando apoyo a entidades en las que se produzcan hechos de esta naturaleza y hacer como que no pasó nada", sostuvo Bordet acompañado por el vicegobernador Adán Bahl durante la reunión de gabinete de este lunes; y anunció que realizará "un replanteo de la situación"."No alcanza con la disculpa, tenemos que actuar", dijo y pidió "una medida de fondo que repare ese daño"."Desde el Estado destinamos muchos recursos para sostener los clubes que están jugando en las ligas y no podemos aceptar este tipo de situaciones, de ninguna manera. Así que vamos a actuar desde el rol que nos corresponde, con mucha fuerza para que se identifique a los agresores y se tomen las medidas que corresponden", adelantó.Lo hizo ante sus principales funcionarios durante la reunión de gabinete que se desarrolló este lunes en el Salón de los Gobernadores."Lo que quiero es revisar toda esta situación y trabajar fuertemente. La policía está actuando en consecuencia, porque no podemos tolerar este tipo de acciones. Nosotros tenemos la obligación de servir a reaccionar ante esta situación y también tomar las medidas que sean necesarias", concluyó.Por otro lado, Bordet dio detalles del pacto fiscal que firmaron las provincias y Nación por el cual Entre Ríos recuperará parte del déficit de la Caja de Jubilaciones. También el ministro de Economía, Hugo Ballay analizó los aspectos centrales del presupuesto 2018 y de las previsiones para el año que viene. "Tenemos una agenda muy intensa", dijo Bordet y les pidió "mucho trabajo y que estén en el territorio", a sus funcionarios.

El club "los conoce"

Evaluarán el aporte

Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, reveló que se pidió "un informe sobre el accionar policial", y que hay filmaciones, por lo cual "lograremos identificar" a los agresores. En ese sentido pidió la colaboración del club que "los conoce a todos".También destacó el accionar conjunto con la Justicia: "nuestro compromiso es dialogar permanentemente con los fiscales que están trabajando en la causa, aportar desde el Estado nuestros elementos y para que se sancione severamente estos hechos", dijo y destacó la necesidad de darle "más volumen" a las medidas que se vienen haciendo "para contrarrestar las presencias de los violentos en nuestras canchas".En ese marco, Stratta se manifestó "muy sorprendida porque el programa que genera la presencia de los chicos en los partidos de primera se viene desarrollando ya hace varios años" y que "acompañamos el pedido del gobernador de evaluar el aporte que realizamos a los clubes y la conducta que estos tienen en función de la sanción a este tipo de hechos".Luego destacó que "acompañamos la atención de los chicos en el hospital de Niños San Roque" e indicó que ni bien ocurrieron los hechos "nos hicimos cargo, tejimos redes; el sábado ya estábamos en comunicación entre nosotros, con el fiscal, acompañando y poniendo el cuerpo"."Estamos todos trabajando para que se sancione a quienes se tiene que sancionar y para acompañar a estos niños, a estos clubes o instituciones que se han visto perjudicadas y atravesadas por este hecho para poder reparar y reconstruir un vínculo", acotó.Por otro lado, Stratta se refirió al femicidio que ocurrió en Paraná este fin de semana y, en ese sentido, indicó "desde el Consejo Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias (Coprev) se estuvo desde el primer momento acompañando a la familia de la víctima, y adentrándonos con la Fiscalía atendiendo el caso y tendiendo redes para seguir generando políticas públicas que tiendan a la prevención y a la erradicación de la violencia en todas sus dimensiones".