¿Ganan los violentos?: Suspenderían programa que lleva chicos a la cancha

La subsecretaria de familia de la Provincia, Martha Alem, que tiene a su cargo el programa "Los gurises van a la cancha" confirmó aque tras la gravísima agresión de barras bravas de Patronato a niños de una escuelita de fútbol de Strobel, pedirán la suspensión de este plan que permitía la concurrencia de chicos al estadio.La funcionaria indicó que el programa se lleva adelante desde 2013 con el objetivo de "llegar a sectores más vulnerables. Traer a contingentes de chicos para que puedan vivir la experiencia y tomar el ejemplo del deporte, tanto en fútbol como básquet. Hasta la fecha nunca habíamos tenido un evento lamentable como el del sábado. Tanto es así que, por 1.200 chicos ya han venido" en este marco."Teníamos próximo otro contingente de Las Garzas", sostuvo Alem, quien precisó que para acceder se deben cumplir con ciertos requisitos."."Los atacaron y agarraron del cuello. Cinco se perdieron y no los encontraban.. Yo no me encontraba en Paraná. Llamé al coordinador que venía trabajando con nosotros, el señor Olagüe. Le pedí por favor que se acercara. Y me dijo:".Los chicos recibieron "patadas y golpes con palos. Incluso uno de los niños recibió puntos en una de las piernas. Ellos iban a vivir una fiesta.. Dirigentes del club Patronato me sugirieron que hagamos un cerco, pero no corresponde. La idea es demostrar lo que significa el deporte y nos encontramos con que los chicos de la escuela de deportes de Strobel. Quizás muchos estaban motivados con llegar a Patronato. Quién les quita el trauma", se preguntó.Tras pedir disculpas por lo sucedido, la funcionaria volvió a cuestionar a la dirigencia del club paranaense porque "nadie ni siquiera se acercó".