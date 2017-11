Bullrich, sobre el operativo contra mapuches: Fue "una acción legal y legítima"

Grupos violentos que violan la ley

Imponer una ley distinta

Defendió el operativo

Menos pruebas

El disparo fatal

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "el Estado, el juez, las fuerzas de seguridad, y los ministerios de Seguridad y de Justicia" llevan adelante una "acción legítima, enmarcada en la ley frente a la acción violenta, ilegal e inaceptable para la democracia de un país que quiere vivir en paz", en referencia a los grupos mapuches "que han tomado la violencia como forma de acción política", en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al ministro de Justicia, Germán Garavano."Son grupos violentos que no respetan la ley. No tienen reivindicaciones, han tomado la violencia como forma de acción política. No reconocen el Estado ni la Constitución", aseveró la funcionaria. Y advirtió: "Estamos totalmente abiertos al diálogo con cualquier grupo pacífico. Pero no va a haber diálogo con grupos violentos que violan la ley".Asimismo, ratificó que los efectivos de Prefectura fueron atacados por unos 15 miembros de la comunidad mapuches con armas "de grueso calibre", además de lanzas y otras armas blancas y de puño, que en "posición militar" arremetieron contra las fuerzas de seguridad.La ministra resaltó que las fuerzas de seguridad "no van a aceptar ninguna orden ilegal y anti-jurídica". Sostuvo que la Casa Rosada no permitirá que se invierta el rol del Estado frente a un grupo que no cumple la ley, "que intenta convertirse en este poder fáctico y tomar un territorio e imponer una ley distinta a la que tienen los argentinos"."Ningún miembro de la fuerza federales va a hacer lo que no manda la ley o va a actuar en contra de la ley, este es el principio de legalidad que hace a un Estado de Derecho", aseveró.Bullrich defendió el accionar de los prefectos que se enfrentaron con los manifestantes el sábado pasado. "El juez necesitara elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial", señaló sobre el operativo.Y añadió: "La versión de la Prefectura Naval Argentina es de carácter de verdad para nosotros. La Prefectura fue a enfrentarse con un grupo violento".La ministra de Seguridad apuntó contra el juez Villanueva, quien negoció con los miembros del Lof Lafuken Winkul Mapu para ingresar hoy al predio ocupado por mapuches en Villa Mascardi y realizar los peritajes criminalísticos en la escena donde anteayer murió baleado Nahuel."Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están los grupos violentos que le mintieron al juez porque dijeron que se iban a entregar ayer y no se entregaron", indicó. Y lanzó una advertencia: "No vamos a aceptar órdenes que den vuelta los valores del Estado de Derecho. No vamos a permitir que se invierta la ley en la Argentina".En simultáneo, se conoció que la autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel, quien murió baleado el sábado en un operativo de desalojo de Prefectura en Villa Mascardi, estableció que el joven recibió un balazo ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar órganos vitales, y que el disparo provino de una pistola calibre 9 mm, adelantaron fuentes de la investigación.El estudio fue realizado ayer por médicos forenses de la Policía de Río Negro, que no informaron el resultado y anticiparon que recién lo harán oficialmente el "miércoles o jueves", en forma completa con otras pericias.

El secuestro de las armas

Los hechos

La conclusión preliminar informada por fuentes de la investigación indica que se trató de una bala de 9 milímetros, un calibre usado por todas las fuerzas de seguridad, y que el proyectil ingresó por el glúteo.El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva, a cargo de todos los procedimientos desde el desalojo de la comunidad mapuche del jueves, ordenó el mismo sábado el secuestro de las armas de todos los efectivos que participaron del operativo, e hizo lo propio con teléfonos celulares y todos sus dispositivos móviles de comunicación.El desalojo se produjo el jueves a la mañana y en el lugar que había ocupado la comunidad mapuche había quedado una custodia de un grupo especial de Prefectura, que el sábado en un patrullaje participó del incidente en el que fue baleado Nahuel.A Nahuel lo bajaron de la montaña Lautaro Alejandro Gonzáles y Fausto Horacio Jones Huala, los dos mapuches luego detenidos, cuando estaba herido, pero murió antes que pudiera ser atendido en el hospital y, desde ese momento hasta hoy, ningún perito ni investigador pudo llegar al sitio del hecho.