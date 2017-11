Familia de mapuche muerto pidió ser querellante: La postura del gobierno

El juez federal Gustavo Villanueva dispuso medidas para investigar la muerte del joven mapuche baleado el sábado en Río Negro tras un enfrentamiento con fuerzas federales, y recibió a familiares de la víctima que solicitaron ser querellantes en la causa.



El parte judicial indica que la muerte de Rafael Nahuel, de 27 años, se habría producido en el marco de un "enfrentamiento" durante el operativo de desalojo del Grupo Especial Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en un predio que había sido ocupado por comunidad mapuche lof Lafken Winkul Mapu.



En tanto, para la comunidad mapuche se trató de un "homicidio" en el marco de una "represión".



El Juzgado Federal de Bariloche informó el sábado por la tarde que la patrulla que recorría el lugar "habría advertido la presencia de un número no determinado de personas y se habría producido un enfrentamiento que tuvo como desenlace el deceso de una persona que pertenecería a la comunidad".



El desalojo, en la que participaron también integrantes de la Policía Federal, se llevó a cabo el jueves pasado, en un operativo que terminó con la detención de cinco mujeres y sus hijos (que luego fueron liberados), pero varios hombres escaparon hacia la zona de alta montaña.



Los rastrillajes para ubicar a los "prófugos" continuaron en la zona y en ese marco se produjo el sábado el enfrentamiento entre cuatro prefectos y un número mayor de integrantes mapuches, episodio que culminó con la muerte de Nahuel, que recibió impactos en su cuerpo con balas de plomo.



El parte de Prefectura señaló que efectivos del grupo Albatros "mientras realizaban una recorrida de control por la zona de la ladera alta de la montaña, se encuentran con unas 10 personas en el interior, y que al intentar identificarlos los mismos comenzaron a gritarles y arrojarles piedras, palos y disparos de arma de fuego".



"Ante esta situación el personal procede a repeler la agresión con munición no letal en principio y luego con munición letal, logrando retirarse del lugar sin haberse registrado lesiones para el personal de Prefectura", detalló el texto difundido a la prensa.



Además, prosiguió: "A las 18:00, desde la ladera de la montaña, bajan dos masculinos con una persona herida.



Seguidamente se procede a la detención de los mismos, quienes fueron identificados como Fausto Jonas Huala y Alejandro Gonzales ambos mayores, constatándose luego que el masculino herido está fallecido".



La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que representa en varias causas a Milagro Sala, advirtió que Jones Huala González, a quienes definió como "testigos presenciales del homocidio de Rafael Nahuel" se encuentran detenidos e incomunicados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche.



Fuentes de la comunidad mapuche señalaron que los dos hombres habrían sido torturados por personal de la PSA.



Producto del tiroteo, otras dos personas fueron heridas (no de gravedad) con armas de fuego pero no quisieron recibir asistencia médica por temor a represalias, por lo que buscaron refugio en la montaña.



Entre los heridos, se encuentra una soldado voluntaria de la Escuela Militar de Bariloche, que se ausentó a su lugar de trabajo para unirse a la resistencia mapuche.



"Según fuentes de la Comunidad Mapuche, en la Montaña existirán dos heridos más y estos se resisten a ser atendidos en el Hospital. Por decisión judicial, la Prefectura Naval será retirada del lugar y a cargo del predio queda la Policía Federal y de las actuaciones Judiciales la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) procederá al secuestro del armamento del personal que intervino en el hecho", cerró el parte oficial.



Piden ser querellantes



Este domingo por la madrugada, acompañados por abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los familiares de la víctima se reunieron con el magistrado, a quien le pidieron constituirse en querellantes a partir del lunes en la causa que investiga la muerte.



La reunión en el Juzgado Federal finalizó a las 4:30 de la mañana, en la que el juez se comprometió a tener la autopsia del cuerpo de Nahuel en el menor tiempo posible, informó el abogado de la APDH Rubén Marigo en declaraciones al portal Bariloche 2000.



"La idea nuestra, desde los organismos, es tratar de que esta gente pueda bajar sin que haya más represión", agregó.



El abogado rechazó que haya habido un enfrentamiento y para reforzar esa hipótesis indicó que ningún policía resultó herido, por lo calificó el hecho como un "homicidio".



En tanto, durante la noche del sábado, un grupo de encapuchados provocó destrozos en la Casa de la Provincia de Río Negro en la Ciudad de Buenos Aires, y también se produjeron desmanes violentos en Bariloche, con actos de vandalismo en la Catedral de esa ciudad.



Organismos de Derechos Humanos integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) y agrupaciones de izquierda marcharon este domingo a Plaza de Mayo para protestar por el "asesinato" de Nahuel, y responsabilizaron por el hecho al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.



Enfrentamiento



El Ministerio de Seguridad salió al cruce de las críticas por el rol de las fuerzas federales en la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel en Río Negro y relató que el hecho se dio en el marco de un "enfrentamiento armado" y una "emboscada" contra cuatro prefectos.



En un comunicado, la cartera señaló que durante las tareas de rastrillaje llevadas a cabo por cuatro prefectos para dar con el paradero de las "personas prófugas" luego del desalojo realizado el jueves pasado en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del Lago Mascardi, un grupo de entre 15 y 20 personas "encapuchadas" lanzaron una "emboscada" contra la patrulla.



"El grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento", describió el texto oficial.



Mencionaron que al verse "superados en número" y al notar que los mapuches, algunos de los cuales portaban "armas blancas", no cesaban en su agresión contra la patrulla, solicitaron "apoyo y autorización para hacer uso de sus armas de fuego para salir del rodeo".



Según la narración de la cartera que conduce Patricia Bullrich, los prefectos emprendieron el descenso "cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios", que fueron los que finalmente provocaron la muerte de Nahuel y otras dos personas heridas.



"A las 18:00 horas aproximadamente, desde la ladera de la montaña y en la zona próxima al puesto de la Prefectura Naval, descendieron dos personas con una tercera que estaba herida.



En ese momento se procedió a la detención de los mismos, identificados como Fausto Jones Huala y Alejandro González, constatándose luego que la persona herida había fallecido", se informó.



Por último, la cartera de Seguridad lamentó el trágico episodio pero aclaró que "no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho".



En tanto, reafirmó la "confianza en la investigación judicial para demostrar que se actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado".