El oficialismo quiere votar la reforma previsional el miércoles

El 29 de noviembre a las 10:30 el Senado celebrará una sesión especial para tomarle juramento a los 24 legisladores electos en los comicios de octubre y la intención del oficialismo es aprovechar esa jornada para someter a votación esos proyectos.



Si bien todavía no está definido, esa opción se está hablando en Cambiemos y también en el sector del justicialismo que lidera Miguel Pichetto, según confirmaron a NA fuentes de esos dos espacios que, el último jueves, consensuaron un nuevo cálculo para el aumento de las jubilaciones contemplado en la reforma previsional.



Gracias al acuerdo entre ambos partidos a partir de una propuesta del PJ para modificar el proyecto original enviado por el Gobierno, la iniciativa tuvo dictamen favorable de las comisiones conjuntamente con el Pacto Fiscal y el nuevo régimen de responsabilidad fiscal.



No obstante, para el miércoles no habrán transcurrido todavía siete días entre la firma de los dictámenes y su debate en el recinto del Senado, lo cual impone condiciones especiales al tratamiento de los temas.



De acuerdo al reglamento de la Cámara alta, si no hay un espacio de siete días corridos entre la firma de un dictamen y la sesión en la cual es sometido a votación, se necesita que una mayoría de dos tercios de los senadores presentes habilite el debate del tema en cuestión.



Así, el oficialismo y el PJ tendrán que alcanzar ese número si quieren someter los proyecto a votación el miércoles o, de lo contrario, convocar a una sesión para el jueves como había pensado en un principio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.



La reforma previsional que impulsó el Gobierno modificaba el cálculo de la movilidad de los haberes, que actualmente se basa en el índice de inflación y en la recaudación, para pasar a tomar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un adicional anual del 5% de la variación del PBI.



Durante la reunión de comisiones del último jueves, Pichetto criticó ese punto de la iniciativa por considerar que ese 5% representaría un monto "muy pobre" e "insignificante", y propuso una fórmula alternativa que fue aceptada por el Gobierno.



Así, el proyecto establece que la fórmula para calcular el incremento combinará el IPC y el RIPTE, que es el coeficiente de adecuación de los salarios: el 70% por ciento del aumento estará determinado por la inflación y el 30% restante por el RIPTE.



Pese a esa modificación lograda por el justicialismo, en el multifacético espacio peronista no hay un consenso amplio sobre el proyecto, como lo indicó la camporista Anabel Fernández Sagasti recientemente.