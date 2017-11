El Gobierno aceptó modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones

Política Gobernadores pidieron el acompañamiento total de sus senadores a las reformas

El Senado avanzó hoy con la firma del dictamen para el proyecto de reforma previsional, luego de que el Gobierno aceptara un cambio en la nueva fórmula para calcular la movilidad de haberes y el oficialismo intentará que se vote en el recinto la semana próxima.El proyecto obtuvo dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, adonde concurrieron los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, además de un nutrido grupo de gobernadores.El jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, criticó ese punto de la iniciativa y propuso que la fórmula contemplara el IPC más el RIPTE, que es el coeficiente de adecuación de los salarios, lo que fue aceptado por Triaca pocos minutos después y terminó por destrabar el avance del proyecto.Durante el plenario de comisiones, Frigerio explicó que el cambio en el régimen de movilidad está relacionado con el Pacto Fiscal en el que se acordó un nuevo esquema de impuestos y de reparto de la recaudación entre la Nación y las Provincias.Al respecto, precisó que el acuerdo general se logró tras tomar la decisión de "derogar el artículo 104 del impuesto a las ganancias" por el cual se financiaba el Fondo del Conurbano, tema central en la discusión por la distribución de recursos, particularmente entre la provincia de Buenos Aires y el resto."Con la decisión del Gobierno y de las Provincias de derogar el 104 se produce también, en primera instancia, un desfinanciamiento del sistema previsional. Esto pone a las claras la necesidad de modificar el sistema de movilidad", agregó el ministro.A su turno, Triaca resaltó que "tanto el acuerdo fiscal, la reforma tributaria como la reforma laboral, hacen necesario que se tomen en cuenta algunas reformas particulares sobre el sistema de seguridad social".Sin embargo, los funcionarios no se refirieron en profundidad al artículo que proponía el cambio en la fórmula para calcular los aumentos de las jubilaciones y esto fue advertido por Pichetto, cuyo sector es el único que puede garantizarle al Gobierno la aprobación de cualquier proyecto."Este acuerdo fiscal está supeditado a la modificación de la fórmula previsional. El oficialismo tiene que expresar el tema políticamente y darle imagen pública. No es un tema que pueda pasar simplemente como un debate ligero en esta Cámara. Nadie se haga el distraído", advirtió el senador justicialista.Poco después, volvió a la carga y advirtió que el aumento de las jubilaciones que propuso el Gobierno en el proyecto "es muy pobre" e "insignificante" porque el 5% de la variación del PBI que se pagaría una vez por año daba un "promedio de 20 pesos"."Queremos volver a una propuesta que tenga que ver con la realidad económica. La propuesta que vamos a hacer tiene que ver con la inflación pero también con los salarios", señaló el senador y agregó: "La propuesta nuestra es una mejora sustancial, es inflación más el RIPTE".Al respecto, precisó que ese artículo del proyecto debe contemplar que el aumento se conforme "en un 70 por ciento por las variaciones del índice de inflación y en un 30% con el coeficiente del RIPTE".Tras realizar la propuesta, el jefe del bloque PJ-FPV deslizó que sería necesario modificar ese punto referido al nuevo cálculo de la movilidad si el Gobierno quería que el proyecto tuviera dictamen.En términos generales, el porcentaje ahora modificado según aquella forma formula formaba parte del paquete acordado entre el gobierno nacional y los gobernadores.Momentos después, Triaca aceptó la propuesta al señalar que "va en línea con los mismos objetivos" que plantea la iniciativa presentada por el Gobierno, lo que terminó de cerrar el acuerdo para que la iniciativa tuviera dictamen mayoritario.El cambio en la movilidad jubilatoria que impulsó el Gobierno fue durante los últimos días el punto más cuestionado del proyecto e incluso un grupo de jubilados logró ingresar al Salón Azul del Congreso donde se realizaba la reunión para manifestarse en medio del debate.El grupo, conformado por unas cinco personas, desplegó una bandera que decía "con los jubilados y pensionados, no", para expresar su disconformidad con el proyecto.La intención del el interbloque de Cambiemos, según anticipó días atrás el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es que el proyecto de reforma previsional sea sometido a votación en el recinto del Senado el 30 de noviembre.En caso de conseguirlo, el oficialismo incluiría en el temario de esa sesión también el proyecto que ratifica el Pacto Fiscal y el que establece un nuevo régimen de Responsabilidad Fiscal para la Nación y las Provincias.