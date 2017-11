Evaluadores de ONU destacan el proyecto de conservación de suelos de Entre Ríos

Sobre el proyecto

Evaluadores del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) destacaron el trabajo que viene realizando la provincia en Aldea Santa María donde se encuentra uno de los proyectos piloto de conservación de suelos. Es desarrollado entre las Secretarías de Ambiente, Producción, INTA y UNER.Los evaluadores, un consultor ecuatoriano y otro argentino, visitaron Aldea Santa María donde se desarrollan las actividades con productores en el área experimental de un modelo de Pago por Servicios Ambientales (PSA). La jornada de trabajo en campo sirvió para registrar los logros y resultados del proyecto, en el marco de una evaluación independiente, que tiene lugar estas semanas en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos.Además se realizó una reunión con técnicos de INTA Paraná y de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y de Producción Primaria provinciales que permitió a los evaluadores conocer los alcances del proyecto.Durante la reunión técnica, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, dio la bienvenida a los presentes y agradeció el apoyo científico y técnico de los evaluadores. Dijo que para la provincia es fundamental el proyecto porque "la economía provincial tiene una base eminentemente agrícola y tenemos que llegar a usar todas las herramientas que nos brinda la ciencia, con el accionar de las distintas áreas de gobierno y en forma articulada con el INTA y las universidades, con el objetivo de transitar un desarrollo económico ambientalmente sustentable".Luego ratificó todo el apoyo para que "esto se pueda llevar adelante. Desde la provincia estamos dispuestos a poner todo el empeño, máxime cuando hablamos de un recurso natural como el suelo que es tan importante ya que todo lo que está presente en el suelo, forma parte de la vida. Todos los elementos químicos y hasta el ADN que está presente en el suelo, también componen a un ser viviente, lo que nos permite inferir que cuando hablamos de suelo, debemos considerar al mismo como un ser vivo", expresó.Aldea Santa María es uno de los sitios piloto con que cuenta la provincia en el marco del Proyecto Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos, que implementa el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Se seleccionó como sitio piloto a la Aldea Santa María ya que actualmente constituye un área provincial de conservación de suelo obligatoria de la Ley de Conservación de Suelos provincial.Tiene como objetivo el diseño y evaluación de diferentes mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como herramienta para asegurar la conservación y el manejo sustentable a largo plazo de los ecosistemas en Argentina.Con dicha jornada a campo la provincia también realizó una autoevaluación de sus acciones y de los logros alcanzados, tanto por la implementación de la Ley Provincial de Conservación de Suelos en los últimos años, como de la potencialidad de utilizar esta normativa provincial, junto a otras, para promover un mayor compromiso del sector rural en la conservación de los recursos naturales: suelos, biodiversidad, bosque nativo, agua, en un marco de beneficios concretos para la población local.Los productos técnicos e institucionales alcanzados por los grupos de trabajo del proyecto, han sido destacados por los evaluadores y se espera en esta etapa final del proyecto estructurar una estrategia provincial para no sólo monitorear los actividades en el sitio piloto de la Aldea, sino diseñar un programa que pueda escalarse a toda la provincia, integrando la normativa sobre recursos naturales (suelos, bosques nativos, áreas protegidas, aguas) y coordinando institucionalmente entre los diferentes actores gubernamentales.Cabe mencionar que Entre Ríos alberga dos de los 17 proyectos piloto a nivel nacional de conservación de suelos y otros servicios ecosistémicos, en la cuenca del arroyo Estacas y en Aldea Santa María.Allí se viene trabajando en campos de 30 productores donde se realiza el monitoreo del estado de carbono en suelo y algunos componentes de la biodiversidad. A partir de las investigaciones realizadas, y de un trabajo conjunto entre las Secretarías de Ambiente y Producción de Entre Ríos y el INTA Paraná, se propuso una manera de sistematizar las tierras para que no sólo conserve suelo sino también otros servicios ecosistémicos.De los resultados de la conformación de la línea base y de la discusión en diferentes talleres con productores y técnicos, surgió la propuesta de que es necesario trascender la escala de lote para conservar servicios ecosistémicos en los agro-ambientes de la región. En tal sentido, se propuso adoptar la escala de cuenca/paisaje, incorporándose elementos lineales de vegetación espontánea y un nuevo tipo de terrazas de evacuación de excedentes hídricos que además de conducir el agua de manera no erosiva permitiera conservar la biodiversidad.El proyecto Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el PNUD. En Argentina se lleva adelante a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en Entre Ríos, entre INTA, UNER y las Secretarías de Ambiente y Producción.