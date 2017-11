El Episcopado define a sus nuevas autoridades: Arancedo no será reelecto

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comenzó hoy a sesionar para definir a sus nuevas autoridades del próximo trienio, en una elección en la que no puede participar el actual presidente, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, porque ya cumplió dos mandatos al frente de la entidad.



Más de un centenar de obispos se encontraban reunidos en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera de Pilar, donde deliberarán hasta el próximo sábado y tendrán además la visita especial del canciller del Vaticano, el arzobispo británico Paul Richard Gallagher, que ocupa el tercer cargo más importante en la Curia romana.



Además del debate pastoral, la CEA debe elegir a la Comisión Ejecutiva, conformada por presidente, dos vicepresidentes y un secretario general, y a los líderes de las comisiones.



"En esta Asamblea termina mi servicio a la Conferencia Episcopal desde la presidencia. Sólo me queda dar gracias a Dios y a ustedes, en quienes he encontrado comprensión, colaboración y caridad para acompañarme", afirmó Arancedo en su homilía.



Sostuvo además que la "elección es un acto de libertad y de responsabilidad creativa en la búsqueda del bien pastoral de la Iglesia".



Al inaugurar el encuentro, Arancedo sostuvo: "No estamos solos, pero sabemos que nos cabe una responsabilidad personal sea para elegir como en ser elegidos al servicio de la misión de la Iglesia".



A la vez, llamó a "superar la lógica del doy para que me des" y pidió "dar un primer paso hacia quien lo necesita" y "quebrar ese círculo cerrado de las relaciones basadas en la búsqueda del sólo provecho personal".



Arancedo, que no puede ser reelecto por el estatuto de la CEA sólo permite dos mandatos consecutivos, también convocó a los obispos a centrar la acción pastoral en la ayuda a los "pobres".



Participan de la asamblea plenaria electiva 89 obispos (diocesanos, coadjutores, auxiliares) e invitados como el nuncio apostólico, monseñor Paul Emil Tscherrig y 43 obispos eméritos.



Además del santafesino, no podrán renovar sus cargos Sergio Buenanueva (Ministerios), Carlos María Franzini (Vida Consagrada), Luis Alberto Fernández (Liturgia), Jorge Lozano (Pastoral Social), Oscar Ojea (Cáritas Argentina), Vicente Bokalic CM (Misiones), Carlos Ñáñez (Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo y con otras Religiones), Eduardo María Taussig (Pastoral Universitaria) y Esteban María Laxague SDB (Pastoral Penitenciaria), además de Fernando Maletti como asesor nacional para las Comunidades Eclesiales de Base.



La reunión comenzó con el intercambio pastoral y está previsto que los obispos debatan sobre el perfil y los desafíos de la Iglesia en la Argentina para los próximos años.



A la vez, recibirán la visita de Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, quien se encuentra en el país invitado por las autoridades del gobierno nacional.



Este martes, tras la celebración eucarística de la mañana, se dará inicio a la preparación del proceso eleccionario con un momento de Adoración Eucarística, una meditación de José Ángel Rovai, obispo emérito de Villa María, Córdoba.



Abordarán el servicio que presta la CEA y sus autoridades a la Iglesia y habrá reuniones en círculos menores para conversar sobre los posibles candidatos.



Por la tarde, se iniciará el proceso electivo con las votaciones para conformar la Comisión Ejecutiva, las presidencias de comisiones que integran la Comisión Permanente y los delegados de regiones pastorales.



Está previsto que las votaciones continúen al menos hasta el viernes a la mañana con la integración de los miembros de todas las comisiones, intercalando diversos temas para su tratamiento.