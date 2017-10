Caso Maldonado: Convocaron a una marcha a Plaza de Mayo

Organismos de derechos humanos convocaron a una marcha para esta tarde a Plaza de Mayo, mientras se aguarda una confirmación sobre si el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece o no a Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Esquel hace casi 80 días.



La marcha se llevará a cabo a partir de las 18:00 convocada por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMJV), por lo que el Gobierno decidió reforzar la seguridad en la zona y colocó vallas en varios sectores de Plaza de Mayo.



"Miércoles 18 de octubre a las 18 horas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a hacernos presentes en Plaza de Mayo para decirle al gobierno que no hay campaña de prensa que nos calle: a Santiago lo secuestró la Gendarmería. El gobierno y el Estado son responsables", señala la convocatoria realizada a través de la página de Facebook de la organización.



Según el EMJV, "el gobierno a través de sus medios ha desplegado una campaña donde, por un lado da por cierto que es el cuerpo de Santiago y, al mismo tiempo, comienza a culpabilizar a la comunidad mapuche".



"Santiago fue secuestrado por la Gendarmería el 1 de agosto cuando cortaba la ruta exigiendo la libertad del Lonko Facundo Jones Huala. El gobierno nacional desplegó, desde el primer día, una campaña de encubrimiento y negación del secuestro de Santiago.



Hoy varios funcionarios del gobierno, que sólo hablaban de Santiago para abrir hipótesis falsas sobre su desaparición negando su secuestro en manos de la Gendarmería, han viajado a la ciudad de Esquel no se sabe con qué fin", indicó la publicación.