Inauguraron el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

Se inauguró este miércoles el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el más grande de la Mesopotamia y la Región Centro. El lugar fue construido específicamente para el desarrollo del turismo de reuniones.Es un espacio que cuenta con la última tecnología y tiene una capacidad total para 2.500 personas. A este sitio se le suman las instalaciones de La Veja Usina, entre los cuales se puede albergar a un evento de 3.200 personas.Asimismo, posee un salón principal en planta alta con una capacidad para 2.000 personas o para 1.800 personas sentadas en formato auditorio, que a su vez se puede dividir en tres salones iguales de 600 personas con un gran foyer, con una vista privilegiada de lo que son las barrancas y el río Paraná.En la planta baja hay cuatro salones para 100 personas cada uno que se pueden transformar en dos salones para 200 personas o un salón para 500 personas, además oficinas y un bar restaurante, supoEn el acto inaugural estuvo presente el gobernador Gustavo Bordet, quien expresó que "es una obra de vanguardia. He podido conocer muchos centros de convenciones en el país y el nuestro no tiene nada que envidiarle a los mejores de Argentina. Estamos entre esos, con la particularidad de que tiene una vista única hacia el rio Paraná".En ese sentido, expresó que "quiero hacer reconocimientos: al ex gobernador Sergio Urribarri, que tomó la iniciativa política de construir este centro de convenciones. A la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, que donó las tierras para que se haga. Al actual intendente, Sergio Varisco, porque prestó la colaboración para poder trabajar en el avance de las obras. Además, agradezco a todo el Instituto del Seguro por continuar con el financiamiento de la obra. Hemos conformado un gran equipo".Consideró que "estas son políticas públicas, son siempre gestiones de gobierno, se piensan con visión estratégica y de futuro. No fue fácil, pero no podíamos dejar el ritmo de obra para concretar y terminar, porque a las cosas hay que empezarlas y terminarlas. Le hemos dado cumplimiento en tiempo y forma, también con quienes ya tienen previstos sus congresos para lo que resta del año y los siguientes".Remarcó que en esta idea "suscribe la idea de que son tiempos de encuentro, de querer poner lo mejor de cada uno de nosotros para trabajar en pos de la sociedad que nos está demandando que resolvamos algunos problemas urgentes y otros estratégicos, como es este caso. Es una provincia que no admite divisiones de ninguna naturaleza. Los departamentos y ciudades no son divisiones geográficas estériles, conforman una gran provincia que tiene enormes condiciones".Celebró además que el turismo de convenciones tenga ahora un espacio en Paraná y la provincia y dijo que "tenemos parques nacionales, circuitos termales, naturaleza. Necesitábamos desarrollar este segmento. Esta visión estratégica decidió ser continuada con el convencimiento de que la capital de la provincia merece tener la oportunidad de tener un punto turístico que la posiciones dentro de las capitales turísticas a nivel nacional".Contó que "al igual que todo centro de convenciones, tiene una administración conjunta entre el sector público y privado. No alcanza con las buenas intenciones, hay que materializarlas con propuestas concretas".Se refirió también a las obras que se realizan en los accesos a Paraná y expresó que "son obras complementarias de infraestructura que acompañan al turismo, para que la gente pueda venir. Tenemos también los desafíos del aeropuerto de Paraná y Concordia, ya que en este tiempo se incrementará el tráfico aéreo y Entre Ríos no debe verse perjudicada. Queremos que se desarrolle y tenga aeropuertos para que la gente venga de visita. Podemos pensar aeropuertos en otros sitios, son políticas públicas, hay que plantearlas para lograr los objetivos".Por su parte, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, señaló que "es muy bueno que podamos seguir trabajando juntos la Nación, la Provincia y el Municipio. Estamos gobernando para la gente. Esto nos ha permitido, desde hace más de un año y medio, llevar adelante acuerdos importantes para la ciudad de Paraná. Se puede trabajar en conjunto con distintas procedencias, perspectivas y visiones. Es un antes y después para las policitas públicas, unidos y organizados no hay otra cosa que responder".