Cambio de postura: "Se está trabajando sobre todos los gendarmes", dijo Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno "no quiere plantear la hipótesis de que Santiago Maldonado esté muerto" porque quiere "encontrarlo con vida". Además, aseguró que se está trabajando "sobre todos los gendarmes, se los interrogó tres veces".En una entrevista conjunta con su par de Justicia, Germán Garavano, en el programa PPT, la funcionaria pidió que no se prejuzgue a los efectivos que participaron del operativo de desalojo "antes de que la Justicia actúe".En ese sentido, aclaró que "haya pasado lo que haya pasado" el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias como siempre".También agregó que todos los teléfonos de los que participaron del operativo fueron secuestrados desde el primer día.Por su parte, el ministro Garavano destacó la importancia de apoyar al juez y a la fiscal y pidió dejar de lado todo el aprovechamiento político que se hace de la situación.Y opinó que frente a la búsqueda de una persona no debe haber ninguna limitación, "ni agua sagrada, ni tierra sagrada", en referencia al impedimento de rastrillar un área cercana al lugar donde Santiago Maldonado habría sido visto por última vez.