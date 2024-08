Se registró un triple choque en transitada esquina de Paraná

En la mañana de este jueves se registró un accidente en la intersección de calles Churruarín y Díaz Vélez, de la ciudad de Paraná, en el cual se vieron involucrados tres automóviles, sin personas lesionadas de consideración.Según se pudo establecer, un remis que circulaba por Churruarín fue impactado por un Chery Tiggo, cuyo conductor acababa de dejar a una persona en un establecimiento educativo. Éste auto también terminó chocando a una camioneta 4 x 4 que estaba detenida, esperando para poder hacer un giro.Producto de este siniestro vial, una mujer mayor que iba como pasajera del remis debió ser trasladada al hospital San Martín ya que acusaba un golpe en las rodillas.Vecinos del lugar indicaron que la intersección tiene mucho tránsito en los horarios pico y los choques son frecuentes.En diálogo con, Enrique, el conductor del remis, relató que “estamos todos bien; íbamos circulando de este a oeste por Churruarín, para un colectivo, me desvío a un costado y seguimos avanzando, pero en un momento me chocaron, yo no lo ví” al Chery Tiggo.“Gracias a Dios fue un accidente con suerte”, dijo el trabajador y dio cuenta que la señora que iba como pasajera se golpeó las piernas con el asiente y a él le saltó el airbag, por lo que terminó ileso.Sobre la velocidad a la que se conducían los autos, indicó que era “prudente; pero el chico no me vio y se cruzó”.