Cuatro alumnos de sexto grado intentaron abusar de niño de 6 años en una escuela

Cuatro alumnos de sexto grado intentaron abusar de un niño de 6 años en una escuela de la Provincia de Jujuy. El hecho fue denunciado por el padre del nene a la Justicia y actuó el Ministerio de Educación.



Sucedió el 5 de julio cuando los niños de 12 y 13 años atacaron a la víctima durante el recreo en un aula de la institución educativa, antes de que se llevara adelante los actos del 9 de julio por el Día de la Independencia de nuestro país. El grito del pequeño ante la agresión por parte de los cuatro estudiantes más grandes, alertó a los docentes que actuaron en forma inmediata.



Juana Colque, directora de la Escuela Arturo Oñativia, confirmó el hecho y explicó: “Se tomaron las medidas que el caso requiere y se abrió el protocolo que está establecido. Nosotros como institución hemos denunciado lo ocurrido en el Ministerio de Educación que ya tomó cartas en el asunto".



Además, agregó: “Como directora del establecimiento educativo, aparté a los cuatro alumnos del turno tarde, quienes hasta diciembre deberán concurrir por la mañana. Todos son debidamente observados”.



El padre del niño hizo la denuncia en el ámbito judicial, y el Ministerio de Educación abrió un expediente.



Por otro lado, cuando la directora fue consultada sobre el hecho en sí, ya que se decía que al niño se lo había hallado con los pantalones bajos, la misma negó esta situación terminantemente diciendo: “Eso no es cierto, no hubo un abuso sexual”.



Colque expresó: “Nunca se quiso tapar nada, acá actuó hasta la Policía. Es tremendo lo que sucedió y nosotros como institución educativa tomamos todas las medidas que el protocolo establece en un caso como este, y hasta que se expida el Ministerio de Educación, los niños continuarán cursando el sexto grado, pero en horario matutino y no por la tarde como lo venía haciendo”.



Aunque los padres exigieron medidas más estrictas y transparentes por parte de la dirección de la escuela para garantizar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje de sus hijos. (NA)