Caso Loan: rechazaron el pedido del gobierno de Corrientes para ser querellante

El gobierno de Corrientes había pedido en las últimas horas intervenir como querellante en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, de quien nada se sabe desde el 13 de junio pasado, cuando salió a buscar naranjas con su tío, dos adultos y otros cinco niños en el paraje rural Algarrobal y no regresó. Por la sustracción y el ocultamiento del menor, hay siete detenidos y el caso es investigado por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien este lunes rechazó la solicitud de la provincia.“No resultan atendibles (los motivos que esgrimió la provincia), pues de modo alguno acreditan el carácter de particular ofendido aún en un concepto amplio del término”, se explayó la magistrada para rechazar la presentación que había hecho el fiscal de Estado de Corrientes, Horacio David Ortega, ante el Juzgado Federal de Goya.En la resolución, de 16 páginas, Pozzer Penzo también deja en claro que “los intereses del menor y la tutela especial ya están garantizados por órganos judiciales competentes”.Es que el fiscal Ortega destacaba como fundamento la urgencia de proteger los derechos de Loan, basándose en normativas nacionales e internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño.La jueza Pozzer Penzo, además, sí hizo lugar a los “elementos probatorios” que ofrecía la provincia para el caso de sumarse como querella.En ese sentido, pidió al Ministerio de Seguridad de Corrientes que informe acerca de las medidas tomadas por ese organismo y en la policía provincial respecto de la investigación. “Siendo una prueba que consideramos incorporada al sumario judicial provincial, pero ante la posibilidad de poder colectar mayores datos e información, será requerida de forma muy urgente y prioritaria como las restantes propuestas por la Fiscalía de Estado”, esgrimió como razón.También solicitó los registros de llamadas de todas las personas que integraron el almuerzo el 13 de junio en que desapareció Loan y hasta el 24 de junio, y que los fiscales del caso “precisen si resta alguna línea a colectarse”. Y que se remitan y agreguen las diligencias complementarias realizadas por la Policía de Corrientes que avisaba el fiscal Ortega que tenía para incorporar.Otra diligencia que impartió la jueza fue un oficio al Superior Tribunal de Justicia, en el que pidió las pericias bioquímicas realizadas por la Dirección Científica y Pericia de la Policía de Corrientes que resten colectar. También solicitó el Sumario Administrativo del ex comisario Maciel Walter.Les reclamó, además, las testimoniales que les tomaron al papá de Loan, a la abuela Cataliza y a Macarena Peña.