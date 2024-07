Caso Loan: el gobierno de Corrientes solicita ser querellante en la causa

Sociedad Realizaron marcha y firma de petitorio por la aparición con vida de Loan

El caso

Por la sustracción y el ocultamiento del menor, hay siete detenidos y el caso es investigado por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo.La presentación, al que tuvo acceso, la hizo el fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, Horacio David Ortega, ante el Juzgado Federal de Goya.Allí,Hay que recordar que, por pedido del fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán; la querella, representada por los abogados de los padres de Loan, Fernando Burlando y Roberto Méndez, no ha podido presenciar las indagatorias pasadas.Otro de los pedidos que hace el fiscal Ortega es “tomar vista de lo actuado a la mayor brevedad”. O, sea, tener acceso a la causa, que hoy está en secreto de sumario.El documento, el fiscal Ortega destaca la urgencia de proteger los derechos del menor desaparecido, basándose en normativas nacionales e internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño.Por ello, considera que es indispensable el procesamiento y prisión preventiva de los imputados para garantizar que no se entorpezca la investigación. Y avisa que, en caso de ser aceptada, Corrientes mantendrá abierta la posibilidad de ampliar la querella en función de nuevos imputados o hechos que se descubran durante la investigación.Loan fue visto por última vez el 13 de junio pasado, en inmediaciones de la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal, a la que había llegado en caballo junto a su papá, para almorzar con algunos miembros de su familia y dos parejas amigas por el día de San Antonio.Luego de comer, salió a buscar naranjas a un árbol ubicado a 600 metros, junto a otros cinco menores y tres adultos: su tío, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, “un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en ‘Alto Riesgo Inminente’, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil”. Al mismo tiempo, la cartera que dirige Patricia Bullrich ofreció una recompensa de 5 millones por datos fehacientes que permitan hallar al nene, que continúa vigente.En el fuero federal, la jueza Cristina Pozzer Penzo imputó a los detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan aunque, por el momento, no hay ninguna evidencia fuerte que pueda sostener esa acusación.