Un nene de 3 años murió durante un incendio en una vivienda

Un trágico hecho ocurrió en la madrugada del viernes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, donde murió un nene de tres años durante un incendio mientras estaba solo en su casa.Las llamas empezaron en el living cuando la madre del chico lo había dejado solo en la noche. Por este motivo, las autoridades judiciales responsabilizaron a la mujer por haber encerrado y abandonado al nene, y la imputaron por “homicidio culposo”.A la casa, ubicada en la calle Chacabuco al 600, acudieron los bomberos junto a personal policial para intentar aplacar el fuego. Después de que se constatara el deceso del niño, los brigadistas explicaron que el incendio no se propagó a otro ambiente y que el cuerpo fue encontrado en el sillón.Si bien por el momento no se determinó si la causa de muerte fue por asfixia o por quemaduras, la Justicia abrió una causa a cargo del juez Cristian Olazábal para investigar en qué circunstancias ocurrió el incendio.La madre del chico fue demorada por la Policía y trasladada a una comisaría, donde le secuestraron el celular.El fiscal aseguró que la versión de la acusada “no tendría lógica”, ya que afirmó que se había retirado de la casa para asistir a una consulta médica en el Hospital Regional y por esa razón, había dejado solo a su hijo con todas las puertas cerradas.El juez Olazábal indicó que la situación no ameritaba una urgencia y que “lo lógico” hubiera sido que el nene la acompañara.También se ordenó que investiguen posibles situaciones de maltrato infantil, debido al testimonio de la dueña de la vivienda que le alquilaba a la mujer. Esta testigo dijo ante la fiscalía que había quejas de los vecinos en cuanto a las visitas de varias personas en el lugar y de malos tratos verbales.