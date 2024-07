Crimen de Delia Rodríguez: no podrá acercarse al barrio el padre de la acusada

El hecho



Este viernes el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió dictar 45 días de medidas de coerción consistente en prohibición de acercarse a menos de 500 metros a barrio Paraná XVI. Este barrio fue el escenario del crimen de Mercedes Delia Rodríguez , de 73 años, que fue hallada en su casa sin vida, maniatada y con signos de violencia. Además, según precisaron fuentes judiciales, el juez le impuso como restricciones no molestar ni perturbar a nadie de la familia de la víctima.Según la acusación, González habría enviado un joven que aún no fue identificado a amedrentar a un testigo vecino del lugar del crimen de la anciana. Habría enviado al joven con un cuchillo, un encendedor y un bidón con nafta. Habría intentado enviar un mensaje sobre que si hablaba iniciaría un incendio en la casa de la mujer asesinada.Las fuentes consultadas indicaron que Vergara “le dio un buen reto” a Gonzáles y le explicó que si no modificaba su conducta las medidas que correspondería aplicar serían más graves, inclusive ir a prisión. La audiencia se realizó en momentos que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para esclarecer las circunstancias y autores del crimen de Rodríguez está para ser remitida a juicio.González padre fue imputado de que “en momento no precisado del día 7 de julio de 2024, Carlos González, padre de Daniela González, instigó a una persona de sexo masculino que no ha sido hasta el momento identificada para que ese día en horas de la madrugada se dirigiera munido de un bidón con nafta, un encendedor y un cuchillo serrucho, al complejo habitacional del Barrio Paraná XVI de esta Capital, ubicado en la intersección de calles Lorenzo Giorda y Clarck y, con fines amedrentativos y coactivos le profiriera a un testigo que buscaba la ubicación exacta de la vivienda anteriormente habitada por Mercedes Delia Rodríguez, en cuyo homicidio habría participado la señalada Daniela Patricia González, dando a entender que iniciaría un foco ígneo en la vivienda".Rodríguez fue hallada sin vida en octubre de 2023 en su casa en barrio Paraná XVI y con signos de haber sido asesinada con mucha violencia. Estaba atada y amordazada en el piso del comedor de su casa. Le introdujeron dos trozos de tela en la boca. En esas circunstancias se presume que se tragó uno de los trapos lo que le ocasionó la muerte por asfixia. El móvil del crimen sería ocultar un robo. (APF)