Ex policía pidió a sus vecinos que bajaran la música y lo apuñalaron en la cara

Una pelea entre vecinos terminó de la peor manera en Chubut, cuando un expolicía le pidió a sus vecinos que bajen la música porque no podía dormir y estos lo apuñalaron en la cara. El hecho ocurrió en el sector B del barrio “Las Mil Viviendas”, en Trelew.La víctima es un ex sargento de la policía de Chubut, de 55 años. El hombre debió ser trasladado al hospital, tras recibir el alta se negó a hacer la denuncia porque los agresores eran conocidos del barrio.Según informaron medios locales, el dramático episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles. Los vecinos se encontraban haciendo una fiesta con música “muy alta”. El expolicía no podía conciliar el sueño por los ruidos molestos y decidió acercarse para pedirles que bajen el volumen.Sin embargo, la respuesta que recibió no fue de lo más amigable. Tal como indicó LM Neuquén, los jóvenes que estaban en el domicilio ignoraron su pedido y fue en ese momento, cuando la discusión subió de tono.En cuestión de minutos, la pelea comenzó con agresiones físicas y el exsargento recibió una brutal golpiza por parte de sus vecinos. El hombre de 55 años recibió trompadas en la cara y el cuerpo. Pero eso no fue todo, uno de los atacantes agarró un cuchillo y lo apuñaló en el rostro.Al alertar los disturbios, algunos vecinos se acercaron al lugar y vieron que la víctima estaba herida.Lo socorrieron de inmediato y llamaron a la Policía. Cuando llegaron, los agentes advirtieron que el hombre tenía el rostro cubierto de sangre y decidieron trasladarlo en el patrullero hasta el Hospital Regional de Trelew.Una vez en el centro de salud, el exsargento recibió los primeros auxilios y los médicos determinaron que las heridas recibidas no eran de gravedad. Después del incidente, la víctima se negó a radicar la denuncia en contra de los agresores, ya que “eran conocidos del barrio”.