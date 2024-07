Clienta negó las acusaciones de esteticista y denuncia agresiones

Clienta agredió a golpes a esteticista en Paraná y le provocó heridas.

La propietaria de la estética, ubicada en el Paseo de las Luces, denunció a una clienta, tras ser agredida a golpes por la mujer, supo Elonce. La trabajadora resultó herida y hubo daños en el local. pic.twitter.com/lUMouHSiVE — elonce.com (@eloncecom) July 24, 2024

La clienta niega las acusaciones y denuncia que fue agredida

Una mujer denunció un violento hecho que ocurrió en su local, ubicado en el Paseo de las Luces, en calles Buenos Aires y 25 de junio, en el microcentro de la capital entrerriana.La clienta que fue denunciada por agresión y por no pagar el servicio que le realizaron, dio su versión de los hechos. Negó las acusaciones que realizó la esteticista y aseguró que ella fue agredida físicamente.“Me veo en la obligación de tener que desmentir y defenderme.que fueron constatadas por el médico de la Policía de Entre Ríos cuando realicé la denuncia por lesiones y privación de la libertad”, explicó la mujer.En ese sentido, contó, según su versión, lo que ocurrió el día que asistió a la estética: “. Ella es policía y hace microblading (técnica en maquillaje semipermanente que dura entre 8 y 16 meses). Yo tenía turno a las 11 de la mañana y”.Dijo que la profesional “mientras me amenazaba. Cuando logré bajar me impedía salir del establecimiento, por lo que tuve que reaccionar y defenderme para poder escapar de ese lugar”.Asimismo, desmintió no haber abonado el servicio y aseguró que tiene el comprobante de transferencia de pago. “Todo mal", expresó.