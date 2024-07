Encontraron muerto a un hombre con mordidas de sus siete perros

Un hombre de 58 años fue encontrado muerto en su casa con mordidas de sus siete perros en la capital de la provincia de San Juan. Vivía con su hermano y la Justicia investiga la causa de su deceso.



La escena sucedió en la calle Formosa al 1000 a pocas cuadras de la Circunvalación que rodea el departamento Capital sanjuanino y fue descubierto alrededor de las 19 del último domingo. Al lugar se presentaron agentes de la UFI de Delitos Especiales acompañados por el fiscal Francisco Nicolía, quienes fueron alertados por la Comisaría N°28 tras un llamado al 911.



En cuanto los agentes de seguridad ingresaron a la vivienda, encontraron a la víctima en el suelo en posición fetal al lado de una cama que había en una de las habitaciones. El hombre fue identificado como Alejandro Elizondo de 58 años, según informó el portal Huarpe.



Su hermano Oscar, de 45, también estaba en el lugar y reconoció que se encontraba al cuidado de Alejandro, pero no precisó más información y quedó detenido.



Quien dio la voz de alerta fue un vecino de llamado Marcelo Guzmán el cual decidió comunicarse con las autoridades tras sospechar que algo podría haber ocurrido dado que no había visto salir de su hogar a Alejandro durante al menos tres días.



Luego de constatar el deceso, los agentes detallaron que el hombre yacía inerte, vestido, pero descalzo y que poseía lo que parecían ser mordeduras de animales en la zona de la cabeza y el cuello.



En la casa habitaban, además de los dos hermanos, siete perros que poseían signos de no haber ingerido alimento en por lo menos las últimas 72 horas.