Policía acusado de abusar de una joven: sospechan que la durmió para violarla

Tras la detención de un policía de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz por una grave acusación de abuso sexual, investigan si utilizó un somnífero para dormir a la joven de 23 años que lo denunció por violación.Las sospechas apuntan a un cabo primero que prestaba servicios en la Departamental Punilla. La fiscal Jorgelina Gómez lo imputó la semana pasada por abuso sexual con acceso carnal y giró la causa a la fiscalía a cargo de Mario Mazzucchi una vez finalizada la feria judicial.El abogado Esteban Yangüez Papagenadio, quien representa a la denunciante, advirtió que la joven “ha sufrido, sigue sufriendo y está mal”. Tras la decisión de presentarse como querellante destacó: “Ella volvió a nacer en el sentido de resurgir para que esto no le vuelva a suceder a otras mujeres”.“Quería divertirse, nada más, y terminó en una casa de un extraño, totalmente desnuda y con una frase que a mí me conmovió: ‘esto fue consentido’”, dijo Yangüez Papagenadio asobre las palabras que el policía le habría repetido a la chica.La joven denunció que el episodio se produjo el sábado 13 de julio cuando fueron con un grupo de compañeras de trabajo a un boliche en Carlos Paz, adonde cruzaron al cabo primero en franco de servicio, a quien conocen porque solía realizar adicionales en el mismo ámbito laboral que ellas, trascendió.La chica que lo acusó de abuso relató que despertó en la casa del policía y cree que la durmió para atacarla sexualmente. El abogado reveló las palabras textuales que utilizó la denunciante para describir la situación: “Se me apagó el televisor, no sé absolutamente más nada qué sucedió”.Yangüez Papagenadio señaló que la posibilidad del somnífero es una de las cuestiones a ahondar en la investigación entre otras circunstancias que rodean al caso.