Trágico choque en la Ruta 12: pedirán pena efectiva para el conductor imputado

La Justicia avanza en la causa que investiga la tragedia ocurrida e l pasado domingo 7 de abril, cerca del acceso a la ciudad de Crespo, a la altura del kilómetro 404 de la Ruta 12 . Se trató de un choque frontal entre un VW Golf y un Toyota Corolla, que dejó como saldo, todos oriundos de Tabossi. En tanto, también hubo tres heridos, las dos personas que viajaban en el Toyota y uno en el VW., en el cual se trasladaba una pareja de Paraná y el que, según las pericias, el conductor del Corolla cruzó en doble raya amarilla en exceso de velocidad.Esta semana, concluía el período de prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, que se había dictado para Maximiliano Zapata , quien conducía el Toyota.Por tal motivo, este lunes, se realizó una audiencia en los Tribunales de Paraná, en la que la fiscal Paola Farinó,. Cabe recordar que la agente del Ministerio Público Fiscal, ya había adelantado que existían pruebas que daban cuenta de la responsabilidad del conductor del Toyota Corolla y había mencionado las conductas imprudentes agravadas por el fallecimiento de tres personas Al respecto, la fiscal sostuvo para argumentar su pedido que la pena en expectativa a la que se enfrenta el acusado, es de cumplimiento efectivo por la gravedad del hecho y la pluralidad de víctimas. Cabe recordar que hubo tres víctimas fatales y dos personas que sufrieron lesiones de gravedad.En la audiencia, estuvieron presentes los defensores del conductor imputado, Iván Vernengo y Damián PetenattiAnte la solicitud, el juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff,Sin embargo, el juez rechazó la pretensión de la querella particular, que se opuso a la domiciliaria porque entendía que la modalidad, significaba un beneficio para el imputado, ya que, según argumentaban, de esa manera, computa tiempo de la pena que cumpliría en caso de ser hallado culpable y condenado.Zoff también mencionó los datos brindados por Fiscalía, en cuanto a que se corroboró que Zapata se ajustó a las prescripciones que se le señalaron cuando se le dictó la domiciliaria, que no ha presentado incumplimientos, incluso cuando solicitó traslados por cuestiones de salud.Zoff también destacó que la conmoción social que sacudió a la sociedad cuando se conoció la noticia del siniestro , podría motivar a Zapata a pretender eludir el accionar de la Justicia; no obstante, entendió que la medida de restricción de la libertad ambulatoria en su modalidad morigerada ha sido eficaz para garantizar que el acusado se mantenga ajustado de Derecho.Además, según reportó, se cambió la carátula de la causa y se agravaría la situación del acusado de provocar el trágico choque. De esta manera, pasó a ser, se confirmó a este medio.Al respecto, la fiscal Farinó anticipó que, durante el juicio, va a pedir