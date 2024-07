Un joven, de 28 años, violó la prohibición de acercamiento que tiene vigente hacia su ex pareja y fue hasta la casa de su ex pareja e intentó ingresar por la fuerza a la vivienda. El hecho ocurrió en Concordia.



Según informó personal policial de la Comisaría Séptima, el dramático episodio fue en una vivienda ubicadas en calles 11 de Noviembre y Cortada 59, donde una mujer denunció que su ex pareja intentó ingresar a su domicilio por la fuerza.



Se constató que sobre el sujeto pesaban medidas restrictivas vigentes dispuestas por el Juzgado de Familia, por denuncia de la damnificada.