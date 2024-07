Caso Loan: indagarán a todos los detenidos y Laudelina será la primera

La Justicia Federal levantaría el secreto de sumario en el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y de esta manera se comenzarían a conocer detalles del expediente que no se sabían.A más de un mes de la desaparición del menor de 5 años y a 10 días de que la Justicia haya extendido el secreto de sumario, este lunes se levantaría y eso permitirá que los abogados de todas las partes y la sociedad obtengan información importante de la causa que no se conocían.Además, se supo que citaron a indagatoria a todos los detenidos por la desaparición del niño.Laudelina, tía de Loan Peña, que se encuentra alojada en la cárcel de Ezeiza, fue citada a indagatoria para este miércoles 17 de julio, al tiempo que se citó a todos los detenidos por el caso. Según trascendió, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el marino Carlos Pérez harán lo propio el jueves 18,El ex comisario Walter Maciel declarará el 19, mientras que Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y Antonio Benítez fueron citados para el lunes 22 de julio.Más temprano, el abogado Fernando Burlando realizó un sorpresivo posteo en su cuenta de Instagram donde ofreció una recompensa para encontrar al pequeño: "Si lo tenes, ponete en contacto conmigo".A través de un video en dicha red social, uno de los abogados de la familia del menor se mostró preocupado por la falta de respuestas acerca de dónde está el niño.“Larguen a Loan, si lo tenés yo te voy a recompensar si me lo das. Si querés ponerte en contacto conmigo te pasé un teléfono, pero seguramente te pase otro si querés tener una charla conmigo”, expresó el defensor.