Secuestraron un caballo que era transportado en un camión

Personal de la Brigada de Abigeato secuestró un caballo por falta de documentación. El animal era transportado en un camión que provenía de la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió en horas de la noche de este sábado.



En cuanto a las circunstancias, el Jefe de la Brigada de Paraná, Leandro Peralta, precisó: "Fuimos convocados por personal del Puesto Caminero Santa María, habida cuenta que habían detenido la marcha de un camión Bedford que transportaba equinos. En primera instancia, advirtieron que faltaba documentación en relación a la cantidad de semovientes trasladados, por lo que prontamente se tomó intervención".



"El transportista adujo que provenía de Ovidio Lagos -Rosario, Santa Fe- y tenía como destino Esquina -Corrientes-", apuntó el funcionario de la Dirección Prevención Delitos Rurales y agregó: "Se constató que llevaba seis equinos, de los cuales cinco iban con su correspondiente documentación, Libreta Sanitaria al día, Certificados de Anemia Equina y de vacunación contra Encefalomielitis Equina. Pero un equino petiso, pelaje zaino colorado, de aproximadamente 8 años, estaba orejano de marca y señal, careciendo el chofer del transporte todo tipo de documentación que acreditara procedencia y propiedad, como así también situación sanitaria del mismo".



"En principio no hay denuncia de faltante de un animal de estas características, aunque dada la prontitud de la detección, no se descarta que el hallazgo pueda estar en las próximas horas vinculado a un esclarecimiento de hecho delictivo en la zona", comentó el brigadista.



Peralta sostuvo que "si bien se pudo chequear que los demás animales transportados eran coincidentes en materia física con lo descripto en las certificaciones, de este petiso no había ningún aval. De hecho, el camionero no supo brindar una explicación fehaciente de por qué variaba abruptamente la situación de legalidad de ese equino y se mostró renuente a precisar datos vinculados al origen y derrotero del ejemplar en cuestión".



El contexto detectado es cuanto menos dudoso, por lo que los efectivos de la repartición pusieron en conocimiento a la Unidad de Investigación y Litigación, a cargo de la Doctora Mercedes Nin, quien respaldando el estado de sospecha y entendiendo que existen aristas por investigar, ordenó a la Brigada Paraná que se iniciara una causa para Establecer real Procedencia y Propiedad de ese equino, siendo paralelamente secuestrado.



"El semoviente fue puesto a resguardo e inspeccionado por la médica veterinaria, que elevará los informes de rutina, y posteriormente, para una mejor contención del animal fue trasladado hasta la Fundación No Más TAS Paraná. Se constituyeron en calidad de depositario judicial, permaneciendo allí alojado el tiempo que sea necesario, con la debida atención integral", confirmó el Jefe de Brigada de este departamento. (FM Estación Plus)