Camión brasileño que transportaba productos de higiene volcó en Autovía Artigas

Un camión de origen brasileño volcó en la madrugada de este sábado en la Autovía Artigas, a la altura de Colonia Alemana, en el departamento Federación. El accidente ocurrió alrededor de las 00:20 horas, cuando personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial del Puesto Caminero "Paso Cerrito" asistió al lugar del accidente en elEl camión involucrado, un Scania modelo R450 A6x2 con semirremolque Random modelo SRF 03E,. El vehículo era conducido por un ciudadano brasileño de 37 años, domiciliado en Rio Grande do Sul.Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del camión, que volcó sobre la división del cantero central de la autovía. Afortunadamente, el conductor no resultó herido y no requirió asistencia médica.Participaron del operativo personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial del Puesto Caminero "Paso Cerrito".