“Perdóneme, mamita”: el pedido del ladrón a maestra rural durante brutal asalto

“Calláte y colaborá”, la cruel amenaza

“A vos te vendieron, decí dónde está la plata”

En una escena digna de una película de terror, una maestra rural de Colonia Caroya, Córdoba, se despertó con tres delincuentes en el interior de su casa, durante la madrugada. Golpes, amenazas y la exigencia de dinero fueron solo el inicio de la pesadilla.Los delincuentes, decididos y agresivos, la sometieron a un brutal ataque físico y verbal, mientras buscaban desesperadamente algo de valor. Fuentes con acceso a la investigación revelaron que los ladrones habrían entrado a la casa por una puerta trasera.La víctima, sin poder ofrecer más que sus modestos ahorros -entregó unos pocos euros-, intentaba calmar la situación. “Calláte y colaborá”, le advirtió uno de los asaltantes, mientras otro la mantenía casi al borde de la asfixia.La oferta desesperada de entregar las llaves de su camioneta no detuvo la violencia de los ladrones, pero el giro emocional que tuvo lugar después fue totalmente inesperado.“A vos te vendieron, decí dónde está la plata”, le dijeron los ladrones, pero al constatar que no había nada de valor, se escaparon. Antes, la ataron de pies y manos con cordones de zapatillas para que no pudiese alertar a la policía.En ese momento, uno de los hombres se acercó a la mujer, la abrazó y le pidió: “Perdóneme, mamita”.La víctima, como pudo, le devolvió el abrazo y luego de preguntarle por qué hacían esto, le dijo al ladrón: “Qué Dios te bendiga”.El delincuente apenas la miró y se escapó. A los pocos minutos la docente logró desatarse y pedir ayuda a los vecinos. La Policía llegó al lugar, pero no encontraron rastros de los delincuentes. Fuente: (LaVoz-VíaPaís)