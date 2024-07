Búsqueda de Uriel: “No hay certeza que esté atrapado en el fondo del río”

Policiales Pescador murió ahogado tras arrojarse al río para recuperar su piragua

Buscan en el río Paraná a Uriel Ezequiel Lell, de 25 años que cayó al agua en la zona de muelles de la Costanera Baja. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes y desde entonces se realizan diversos operativos.Al respecto, el jefe de la Prefectura de Paraná, Daniel Martín Costa Pura, informó a Elonce que “en un primer momento nos abocamos a la búsqueda de esta persona en la superficie, con una embarcación que recorre la zona de la costanera de Paraná y las orillas de la isla que tenemos en frente. A la par, estamos atentos sobre cualquier cosa que se vea en flotación". Acto seguido, precisó que también se realiza una búsqueda en el lecho del río con instrumentos que permiten rastrillajes en sectores profundos.Al ser consultado sobre el río, mencionó que “está bastante limpio, ya que de las veces que hemos arrojado los instrumentos siempre salieron sin raigones o basura, lo que nos hace pensar que el joven no está atrapado el fondo”. Además, precisó que, al tratarse de una búsqueda en un curso de río abierto, “la corriente ejerce una fuerza y es importante establecer una ruta de búsqueda: en este caso es desde el punto de la caída al agua, el kilómetro 599,5 al 598. Esta primera extensión se ampliará con el correr de los días.Asimismo, Costa Pura, destacó que “las búsquedas son diferentes en invierno que en verano, ya que en la temporada estival el horario diurno es más amplio. En cambio, en invierno es más dificultosos porque la visibilidad es muy reducida debido a las pocas horas de luz natural”.“La característica fundamental de este tema es que no hay certeza de que el cuerpo del joven se encuentre en el fondo. Es por ello, que no es recomendable utilizar a buzos tácticos. Es necesario resaltar que la tarea de una persona que desciende en las aguas es compleja”, amplió y sostuvo que “la tarea de un buzo es similar a que una persona quiera caminar cuando hay vientos huracanados, esa es la resistencia que el buzo experimenta cuando va al fondo. Además, la visibilidad es prácticamente nula y el buzo se maneja al tacto”.Poe otro lado, precisó que “toda persona que se encuentre en el río es susceptible de participar en la búsqueda, ya sea anoticiándonos si saben de algo”.